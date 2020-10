Rīgas domes komitejas vēlēs pirmdien; zināms plānotais sastāvs

Pirmdien, 5. oktobrī, pulksten 10 sasaukta Rīgas domes ārkārtas sēde, kurā plānots ievēlēt Rīgas domes komiteju sastāvu, liecina informācija pašvaldības elektronisko dokumentu vietnē "ePortfelis".

Saskaņā ar pievienotajiem dokumentiem, Finanšu un administrācijas lietu komitejā plānots ievēlēt apvienības "Attīstībai/Par" un "Progresīvie" (APP) deputātus Mārtiņu Staķi, Māri Mičerevski, Viesturu Zepu, Aliju Turlaju, Mārtiņu Kossoviču, "Nacionālās apvienības/Latvijas reģionālās apvienības" (NA/LRA) pārstāvi Edvardu Smiltēnu, "Jaunās vienotības" (JV) deputātus Vilni Ķirsi, Olafu Pulku, Kārli Šadurski, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātu Jāni Ozolu, Latvijas Krievu savienības (LKS) deputātu Miroslavu Mitrofanovu, "Saskaņas" deputātus Konstantīnu Čekušinu, Annu Vladovu, Andri Morozovu, kā arī "Gods kalpot Rīgai" (GKR) deputātus Oļegu Burovu un Juri Radzeviču.

Plānots, ka Sociālo jautājumu komitejā darbosies APP deputāti Viesturs Kleinbergs, Ivars Drulle, Mairita Lūse, Rūta Mežavilka, NA/LRA deputāti Jurģis Klotiņš un Ieva Brante, JV deputāti Ints Ķuzis, Dzintra Geka-Vaska, JKP deputāte Linda Ozola, LKS deputāts Vladimirs Buzajevs, "Saskaņas" deputāti Andrejs Kameņeckis, Igors Solomatins un Raimonds Rubiks, kā arī GKR deputāts Ainars Baštiks.

Pilsētas attīstības komitejā varētu strādāt APP deputāti Zeps, Selīna Vancāne, Justīne Panteļejeva, Turlaja un Drulle, NA/LRA deputāti Klotiņš un Smiltēns, JV deputāti Inese Andersone, Rita Našeniece, Kaspars Spunde, JKP deputāts Ozols, LKS deputāts Buzajevs, "Saskaņas" deputāti Andrejs Kameņeckis, Romāns Mežeckis, Sandris Bergmanis kā arī GKR deputāts Dainis Turlais.

Mājokļu un vides komitejā plānots ievēlēt Edmundu Cepurīti, Vancāni, Kleinbergu un Lūsi no APP, Eināru Cilinski un Valdi Gavaru no NA/LRA, Uģis Rotbergu un Lauri Ērenpreisu no JV, Dāvis Staltu (JKP), Aleksandru Kuzminu (LKS), Rubiku, Solomatinu un Bergmani no "Saskaņas" kā arī Baštiku no GKR.

Pilsētas īpašuma komitejā varētu tikt ievēlēti Staķis, Kossovičs, Iveta Ratinīka un Antoņina Ņenaševa no APP, Dainis Locis un Gavars no NA/LRA, Ērenpreiss un Spunde no JV, Valters Bergs no JKP, Mitrofanovs no LKS, Andrejs Kozlovs, Mežeckis, Mihails Kameņeckis no "Saskaņas" un Burovs no GKR.

Uz Izglītības, kultūras un sporta komiteju kandidēs Ratinīka, Laima Geikina, Ņenaševa, Agnese Logina, Anete Jēkabsone-Žogota no APP, Ieva Siliņa un Locis no NA/LRA, Geka-Vaska, Našeniece un Šadurskis no JV, Stalts no JKP, Jakovs Pliners no LKS, Eiženija Aldermane, Vladova un Čekušins no "Saskaņas" un Burovs no GKR.

Satiksmes un transporta lietu komitejā plānots ievēlēt Cepurīti, Loginu, Jēkabsoni-Žogotu, Panteļejevu, Miroslavu Kodi no APP, Cilinski un Siliņu no NA/LRA, Ķirsi, Andersoni, Pulku no JV, Bergu no JKP, Kuzminu no LKS, Vadimu Faļkovu, Morozovu, Mihailu Kameņeckis no "Saskaņas", kā arī Jakovu Rafalsonu un Radzeviču no GKR.

Savukārt Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā plāno strādāt Geikina, Mičerevskis, Kodis un Mežavilka no APP, Brante no NA/LRA, Ķuzis un Rotbergs no JV, Linda Ozola no JKP, Pliners no LKS, Aldermane, Kozlovs un Faļkovs no "Saskaņas", kā arī Turlais no GKR.

Pirmdien, 5. oktobrī, plānotas arī visu komiteju sēdes, kurās iecerēts ievēlēt komiteju vadītājus. Pulksten 14 paredzētas Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, pulksten 14.15 – Pilsētas īpašuma komitejas, pulksten 14.30 – Pilsētas attīstības komitejas, pulksten 14.45 – Satiksmes un transporta lietu komitejas, pulksten 15 – Mājokļu un vides komitejas, pulksten 15.15 – Sociālo jautājumu komitejas, bet pulksten 15.30 – Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēde.

Jau ziņots, ka 2. oktobrī par Rīgas domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Staķis, bet par viņa vietniekiem - Ķirsis, Ozola un Smiltēns.

Jaunajā Rīgas domes koalīcijā darbojas APP, JV, NA/LRA un JKP, kurām kopā ir 39 deputātu vietas no 60.