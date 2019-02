Rīgas domes opozīcija mēģinās atlaist Jakrinu

Nākamnedēļ gaidāmajai Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdei opozīcija sagatavojusi papildu jautājumu par Emīla Jakrina atbrīvošanu no Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja amata.

Šādu priekšlikumu iesniedzis opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis (V).

Komitejas deputātiem būs jābalso par šāda jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā, kur šobrīd iekļauts tikai viens jautājums – "Par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu". Par šo jautājumu ziņot aicināts Jakrins.

Sēde notiks piektdien, 15. februārī, pulksten 12.

Vēstīts, ka Valsts kontrole publicējusi revīziju par Rīgas transporta infrastruktūras attīstību, secinot, ka no 2014. līdz 2017. gadam dažādos projektos nelietderīgi izmantoti vairāk nekā 5,3 miljoni eiro, kā arī atklājot citus trūkumus.

Satiksmes departaments revīzijas ziņojumu kritizēja, norādot, ka Valsts kontrole pievērsusies vien pašvaldības darbībai atsevišķās jomās un projektos, bet nav ņēmusi vērā veiksmīgi realizētos darbus.

Emīls Jakrins Satiksmes departamenta direktora pienākumus pilda kopš 2016. gada. Departamenta direktors ir Vitālijs Reinbahs, kuram noteikta dīkstāve. Viņš katru mēnesi saņem aptuveni 2000 eiro lielu algu.

Dome no Reinbaha neveiksmīgi mēģinājusi atbrīvoties vairākkārt. 2016. gada augustā mērs Nils Ušakovs (S) Reinbaham izteica neuzticību, pamatojot to ar ar termiņu kavēšanos galvaspilsētas ielu būvdarbos, par ko atbildīgs bija tieši Satiksmes departaments. Tomēr atlaist viņu nevarēja, jo pret to iebilda arodbiedrība.

Tiesā visas instances lēma par labu Reinbaham. Pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma 2017. gada jūlijā Ušakovs viņam noteica dīkstāvi.

Reinbahs portālam "Delfi" stāstīja, ka vēlas atsākt darbu Satiksmes departamenta direktora amatā.

Par dīkstāvi Darba likuma izpratnē uzskatāma tāda situācija, kad darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības.