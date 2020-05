'Rīgas enerģētikas aģentūra' tērēs 24 288 eiro mājaslapas izstrādei; līdzšinējā vietne – neaktīva

"Rīgas enerģētikas aģentūra" (REA) tērēs 24 288 eiro jaunas mājaslapas izveidei, bet 1872 eiro – tās uzturēšanai. Lai arī savas interneta vietnes valsts un pašvaldības iestādēm mūsdienās ir norma, tomēr jautājumus par tās nepieciešamību raisa aktivitāte līdzšinējā aģentūras vietnē, kurai, piemēram, sadaļa "Jaunumi" pēdējā pusotra gada laikā ir papildināta vienu reizi. Iestādes vadītājs Timurs Safiuļins portālam "Delfi" gan skaidroja, ka patlaban mājaslapa ir nedroša un to ir sarežģīti papildināt ar jaunu informāciju, tādēļ ir nepieciešams jauns risinājums.

Pirmo iepirkumu par jaunas mājaslapas izveidi REA izsludināja 18. februārī, bet to pārtrauca 12. martā, jo neviens no sešu komersantu piedāvājumiem neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

REA otru iepirkumu izsludināja 2. aprīlī, paredzamo līgumcenu nosakot 0,01 līdz 41 999,99 eiro robežās – pirmajā reizē mazākā iespējamā līgumcena bija noteikta 10 000 eiro apmērā. Aģentūra skaidro, ka līgumcenas "grīda" tika samazināta, lai paplašinātu pretendentu loku.

Iepirkumā uzvarēja SIA "Infinite Software", ar kuru aģentūra 18. maijā parakstīja līgumu. Komersantam piecu mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas ir jāizveido mājaslapa un tā jānodod REA, bet divus gadus pēc tam jāveic mājaslapas uzturēšana.

Kopējās pakalpojuma izmaksas bez PVN ir 26 160 eiro – mājaslapas izveide izmaksās 24 288 eiro, bet samaksa par tās uzturēšanu veidos 1872 eiro.

Aģentūra uzņēmējam maksās pēc paveiktajiem uzdevumiem – 20% no summas pēc vietnes struktūras, funkcionalitātes un dizaina skiču saskaņošanas, tad 20% pēc testa versijas nodošanas REA, savukārt atlikušo summu – 60% jeb 14 572,80 eiro – plānots izmaksāt pēc gala versijas nodošanas.

Savukārt izmaksas par vietnes uzturēšanu segs astoņos maksājumos, reizi trijos mēnešos pārskaitot aptuveni astoto daļu no paredzētās summas.

Līguma nosacījumi paredz, ka komersantam būs jāizstrādā jauna, moderna, funkcionāla uz lietotāju orientēta mājaslapa, kā arī tās satura vadības sistēmu, vienlaikus sagatavojot sistēmas lietošanas instrukciju un nodrošinot aģentūras pārstāvju apmācības vietnes administrēšanai.

Tāpat uzņēmējam būs jāpārnes saturs no līdzšinējās vietnes, jānodrošina desmit augstas kvalitātes Rīgas fotoattēlus vai video, kas mājaslapā reprezentē enerģētikas un klimata pārmaiņu nozari. Vietnes darbība ir jānodrošina uz publiska un stabila servera.

Aplūkojot aģentūras līdzšinējo mājaslapu www.rea.riga.lv, redzams, ka tā ir visai neaktīva. Piemēram, sadaļa "Jaunumi" pēdējo reizi papildināta 16. martā, informējot par ārkārtējās situācijas dēļ veiktajām izmaiņām klātienes konsultācijās. Savukārt priekšpēdējais ieraksts veikts 2018. gada augustā.

Aktivitātes kritums, sākot ar 2018. gadu, ir vērojams arī REA "YouTube" un "Twitter" profilos, bet citādāka situācija ir ar aģentūras "Facebook" kontu – tur kopš gada sākuma REA ir veikusi 11 ierakstus.

Jautāts, kādēļ ir nepieciešams veidot jaunu mājaslapu, kamēr līdzšinējā vietne ir neaktīva, REA direktora pienākumu izpildītājs Timurs Safiuļins portālam "Delfi" skaidroja, ka pašreizējā mājaslapa nav droša, tai ir novecojis dizains, kā arī aģentūras darbinieki saskaras ar problēmām, vietni papildinot ar jaunu informāciju.

Viņš uzsvēra, ka līdz 2017. gadam aģentūrai bija atsevišķa štata vienība, kuras uzdevums bija uzturēt vietni.

"Mājaslapa izstrādāta ap 2007. gadu, un pēdējos aptuveni piecus gadus mēs prasījām finansējumu, lai izstrādātu jaunu mājaslapu," pauda Safiuļins. "Šogad beidzot dabūjām finansējumu, līdz ar to mums bija iespēja izsludināt iepirkumu. Pat tīri tehniski mums ir diezgan daudz jaunumu, ko mēs esam spiesti izvietot "Facebook", jo citu mediju kanālu mums faktiski uz doto brīdi nav."

Viņš atzina, ka, ja mājaslapai būtu jāmaina tikai dizains, tad jaunu vietni REA neveidotu, bet šajā gadījumā mājaslapai ir jāmaina paši pamati, to padarot drošāku un ātrāku.

Vienlaikus aģentūrai nav iespējams "pārvākties" uz kādu atsevišķu galvaspilsētas portāla www.riga.lv sadaļu, jo aģentūra, līdzīgi kā vietvaras departamenti, ir atsevišķa struktūrvienība.

Pēc viņa teiktā, arī Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" nosaka, ka struktūrvienībām ir jābūt savām mājaslapām.

"Es saprotu, ka ir arī dažādi drošības standarti, un mēs kā aģentūra nevaram izmantot risinājumus, kas ir viegli ievainojami. Piemēram, runa bija par "Wordpress", bet tam ir zināmas problēmas ar drošību," pauda aģentūras vadītājs.

Runājot par līguma summu, Safiuļins atzina, tā ir adekvāta, jo aptuveni trešdaļa no komersantu iesniegtajiem piedāvājumiem bija tuvu 42 000 eiro bez PVN. "No iepirkumu prakses ir zināms, ka, ja ir iespējams piedāvāt kaut ko lētāku, tad uzņēmējs mēģina piedāvāt lētāku variantu," turpināja Safiuļins. "No pieredzes salīdzinot ar citām Rīgas domes struktūrvienībām, mums ir ļoti adekvāts piedāvājums, ņemot vārā noteiktās prasības."

REA galvenie darbības virzieni ir energoapgādes un energoefektivitātes ilgtermiņa koncepciju un programmu izstrāde un aktualizēšana, līdzekļu piesaiste energoapgādes un energoefektivitātes jautājumu risināšanai no dažādiem investīciju fondiem nacionālā un starptautiskā līmenī, ēku energosertificēšana un ēku energoauditu organizēšana, kā arī sabiedrības informēšana, konsultēšana un apmācība par enerģijas patēriņa samazināšanas jautājumiem.

Savukārt "Lursoft" dati rāda, ka SIA "Infinite Software" reģistrēta 2012. gadā. Tās pamatkapitāls ir 2842 eiro, kur 70% pieder Vladimira Petrovam, bet 30% – Sergejam Pšeņičņikovam. Uzņēmums 2019. gadu noslēdza ar 14 711 eiro apgrozījumu, bet zaudējumi sasniedza 16 426 eiro.