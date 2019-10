Rīgas Juridiskajā augstskolā notiek ikgadējā konference par cilvēktiesību jautājumiem. Video tiešraide

Ceturtdien notiek Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) un Ārlietu ministrijas organizētā ikgadējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. Konference norisinās Rīgas Juridiskajā augstskolā, un portāls "Delfi" piedāvā tās tiešraidi.

Konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja un RJA profesore Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis un RJA asociētais profesors Mārtiņš Mits, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore Dr. Arina Melse, Augstākās tiesas judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļas vadītāja Anita Zikmane.



Diskusijas laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijai aktuāliem jautājumiem, kas šobrīd ir nozīmīgi kopējā Eiropas cilvēktiesību aizsardzības jomā, tiks aplūkotas Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes un jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi Latvijas lietās.

Šī konference ir ieņēmusi stabilu vietu Latvijas akadēmisko un profesionālo pasākumu klāstā. To plaši apmeklē visdažādāko juridisko profesiju pārstāvji – Satversmes un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši un to palīgi, prokurori, advokāti, ministriju ierēdņi, Saeimas deputāti un Juridiskā biroja pārstāvji, tiesībsarga un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti. Diskusijas cenšas, apvienojot akadēmisko un profesionālo aspektu, sniegt ieskatu aktuālajās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas piemērošanas problēmās Latvijā, veicināt izpratni par problēmu cēloņiem un risinājumiem to novēršanai. Tādēļ diskusija pirmkārt ir domāta tiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ievērošanas nodrošināšanu, taču tā ir noderīgs informācijas avots par cilvēktiesību aizsardzības aktualitātēm Latvijā ikvienam interesentam.