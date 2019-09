'Rīgas Laiks' neiesniedza tiesiskās aizsardzības plānu, lēmumā par lietas izbeigšanu norāda tiesa

Žurnāla "Rīgas Laiks" izdevējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis ar kreditoriem saskaņotu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, tāpēc tiesiskās aizsardzības procesa lieta ir izbeigta, teikts portāla "Delfi" rīcībā esošajā tiesas 3. septembra lēmumā par lietas izbeigšanu.

Kā norādīts lēmumā, 27. jūnijā nolemts pieņemt uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, ierosināt lietu, kā arī noteikt uzņēmumam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņu līdz 27. augustam.

Lēmumā atzīmēts, ka Maksātnespējas likuma 40. panta 1. daļa noteic, ka pēc tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas parādnieks nekavējoties nosūta visiem kreditoriem aktuālo kreditoru sarakstu, norādot katra kreditora prasījuma apmēru un kontaktinformāciju, kā arī izstrādā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, ko saskaņo ar kreditoriem. Plāns iesniedzams apstiprināšanai tiesā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noteiktā divu mēnešu saskaņošanas termiņa beigām.

"Rīgas Laika" tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņš beidzies 27. augustā, bet ar kreditoriem saskaņots pasākumu plāns tiesā nav iesniegts.

Tiesa izbeigusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu.

"Delfi" jau rakstīja, ka "Rīgas Laika" tiesiskās aizsardzības procesa lieta izbeigta, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums.

Šīs likuma normas pirmais punkts noteic, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots, ja to atbalsta nodrošināto kreditoru grupā – tie nodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido divas trešdaļas no kopējās nodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu, bet otrais punkts paredz, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots, ja to nenodrošināto kreditoru grupā atbalsta tie nenodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu.

"Rīgas Laiks" jūnija beigās lūdza tiesisko aizsardzību.

Lēmums par lietas izbeigšanu pieņemts un stājies spēkā 3. septembrī.

Pēc UR apkalpojošās firmas "Lursoft" datiem, 2018. gadā "Rīgas Laika" apgrozīja 173 378 eiro, bet gadu tas noslēdza ar 28 162 eiro zaudējumiem.

Pēc "Lursoft" datiem uzņēmumam 26. augustā bijis 20 021 eiro nodokļu parāds.

Uzņēmums līdzīgās daļās pieder filozofiem Uldim Tīronam un Arnim Rītupam, kuri ir arī uzņēmuma valdē.

"Rīgas Laika" izdošanai un atsevišķām publikācijām tiek piešķirts arī Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts, piemēram, 2017. gadā tie bija 35 000 eiro, un arī 15 000 eiro žurnāla izdošanai krievu valodā.

Pēc tam, kad tiesā tika iesniegts lūgums noteikt uzņēmumam tiesisko aizsardzību, tā izdevēji aicināja žurnāla turpmāku iznākšanu atbalstīt, šim nolūkam ziedojot.

Tīrons augusta vidū portālam "lsm.lv" atzina, ka izdevēji individuāli ziedotājus uzrunājuši arī agrākos gados, bet izšķīrušies par publisku kampaņu, jo iekrājies vairāk nekā 22 000 eiro parāds un nācies lūgt piemērot tiesiskās aizsardzības procesu.

"Mums jau ir, ja tā drīkst teikt, uzsākta sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, un šo parādu mēs nomaksāsim tuvākajā laikā. Tās ir pirmās saistības, ko gribam nokārtot. Taču tie diemžēl nav visi nosacījumi, lai "Rīgas Laiks" varētu sekmīgi pastāvēt tālāk. Jo tam ir parādi arī attiecībā uz autoriem, kam nav samaksāts, un attiecībā uz mums pašiem, kam nav samaksāts jau, es neatceros, cik sen," atzīst izdevējs. Vajadzīgs arī finanšu "spilvens" kvalitatīva satura nodrošināšanai nākotnē.

Viņš atzina, ka šobrīd ziedojumu žurnāla izdošanai esot mazāk, nekā iepriekš.

Žurnāls sabiedrībā tiek uztverts kā žurnāls intelektuāļiem, tajā publicējas daudzi pazīstami filozofi, rakstnieki, teologi un citi.