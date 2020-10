Rīgas maratona laikā būtiski ierobežos satiksmi; slēgs 11. novembra krastmalu

Saistībā ar "Rimi" Rīgas maratona un "Rimi" bērnu dienas norisi jau no piektdienas, 9. oktobra, vakara tiks būtiski ierobežota satiksme pilsētā, kā arī slēgta 11. novembra krastmala, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

No 9. oktobra pulksten 20 līdz 12. oktobra pulksten 6 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Savukārt no 10. oktobra pulksten 10 līdz 12. oktobra pulksten 6 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Doma laukumā.

Jau no 9. oktobra pulksten 22 līdz 12. oktobra pulksten 6 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

Sestdien, 10. oktobrī, no pulksten 14.30 līdz pulksten 16 norisināsies "Ģimeņu skrējiens", tāpēc būs ierobežota transportlīdzekļu satiksme maršrutā: Brīvības laukums – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Krišjāņa Valdemāra iela – Vanšu tilts – Pils laukums – Torņa iela – Pils laukums – Muitas iela – 11. novembra krastmala.

Savukārt 11. oktobrī no pulksten 6.30 līdz pulksten 17 ierobežos un slēgs transportlīdzekļu satiksmi (sabiedriskā transporta satiksmi no pulksten 7.30) šādos maršrutos:

maratona skrējiens : Brīvības laukums (starts)–Brīvības bulvāris–Brīvības iela– Gaisa tilts–Brīvības iela–Gustava Zemgala gatve–uzbrauktuve uz Gustava Zemgala tilta no Gaujas ielas–Ķīšezera iela–Kokneses prospekts–Mežaparks–Kokneses prospekts–Ķīšezera iela–uzbrauktuve uz Gustava Zemgala tilta no Gaujas ielas –Gustava Zemgala gatve–Brīvības iela–Gaisa tilts–Brīvības iela–Senču iela–Zirņu iela–Jāņa Dīkmaņa iela–Skanstes iela–Hanzas iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Lāčplēša iela–Brīvības iela–Brīvības gatve–Brīvības laukums–Zigfrīda Anna Meierovica bulvāris–Krišjāņa Valdemāra iela–Hanzas iela–Eksporta iela–Elizabetes iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Vanšu tilts–Slokas iela–Pulka iela–Buļļu iela–Dzegužu iela–Slokas iela–Dagmāras iela–Buļļu iela–Daugavgrīvas iela–Ranķa dambis–Meža iela–Nometņu iela–Slokas iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Vanšu tilts–nobrauktuve no Vanšu tilta–Balasta dambis–Ranķa dambis–Trijādības iela–Kuģu iela–AB dambis–nobrauktuve no Akmens tilta–Akmens tilts–11.novembra krastmala (finišs);

pusmaratona skrējiens : Brīvības laukums (starts)–Brīvības bulvāris–Brīvības iela (apgriešanās starp Bruņinieku ielu un Stabu ielu)–Brīvības gatve–Brīvības laukums–Zigfrīda Anna Meierovica bulvāris–Krišjāņa Valdemāra iela–Hanzas iela–Eksporta iela–Elizabetes iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Vanšu tilts–Slokas iela–Pulka iela–Buļļu iela–Dzegužu iela–Slokas iela–Dagmāras iela–Buļļu iela– Daugavgrīvas iela–Ranķa dambis–Meža iela–Nometņu iela–Slokas iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Vanšu tilts–nobrauktuve no Vanšu tilta–Balasta dambis–Ranķa dambis–Trijādības iela–Kuģu iela–AB dambis–nobrauktuve no Akmens tilta–Akmens tilts–11.novembra krastmala (finišs);

10 km skrējiens : Brīvības laukums (starts)–Brīvības bulvāris– (apgriešanās pie Elizabetes ielas)––Brīvības laukums–Zigfrīda Anna Meierovica bulvāris–Krišjāņa Valdemāra iela–Hanzas iela–Eksporta iela–Elizabetes iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Vanšu tilts–Balasta dambis–Ranķa dambis–Trijādības iela–Kuģu iela–nobrauktuve no Akmens tilta–Akmens tilts–11.novembra krastmala (finišs);

5,5 km skrējiens: Brīvības laukums (starts)–Brīvības bulvāris(apgriešanās pie Elizabetes ielas)––Brīvības laukums–Zigfrīda Anna Meierovica bulvāris–Krišjāņa Valdemāra iela–Vanšu tilts–Balasta dambis–Ranķa dambis–Trijādības iela–Kuģu iela–nobrauktuve no Akmens tilta–Akmens tilts–11.novembra krastmala (finišs).

Nepieciešamības gadījumā tiks organizēta divvirzienu transportlīdzekļu satiksme no 9. oktobra pulksten 22 līdz 12. oktobra pulksten 6 Doma laukumā un Pils ielā un 11. oktobrī no pulksten 6.30 līdz pulksten 17 Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai.

Pasākuma laikā 10. oktobrī no pulksten 9.30 līdz pulksten 17 un 11. oktobrī no pulksten 7.30 līdz pasākuma beigām tiks aizliegta velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti zvanīt pa Satiksmes vadības centra bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.

Jau vēstīts, ka sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu "Rimi" Rīgas maratona organizatori izstrādājuši virkni pasākumu Covid-19 risku mazināšanā, informē rīkotāji.

Tā kā starta zonā nebūs iespējams ievērot divu metru distanci no citiem skrējējiem, organizatori aicina visus pasākuma dalībniekus ierasties pie Brīvības pieminekļa sejas maskās, jo īpaši, ja skrējēji uz starta zonu ierodas ar sabiedrisko transportu, kur tās kopš trešdienas būs obligātas. Arī starta koridoros maskas būs obligāta prasība, lai arī uzturēšanās ilgums tajos nepārsniegs 10 minūtes.

Visi dalībnieki aicināti lejupielādēt "Apturi Covid" lietotni un maratona dienā izvērtēt savu veselības stāvokli. Sliktas pašsajūtas gadījumā noteikti jāpaliek mājās. Aizliegts ierasties personām, kurām jāievēro karantīna vai pašizolācija. Lai arī "Rimi" Rīgas maratona nedēļas nogalē kopumā piedalīsies ap 15 000 dalībnieku, distanču starta laiki viļņos izkliedēti tā, lai vienkopus nepulcētu vairāk par 2500 dalībnieku.