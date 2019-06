'Rīgas nami' sola salabot dzeramā ūdens krānu Rātslaukumā

SIA "Rīgas nami" drīzumā plāno salabot dzeramā ūdens krānu Rātslaukumā pie Rolanda statujas, atgriežot iespēju veldzēties ar bezmaksas dzeramo ūdeni, portālu "Delfi" informēja "Rīgas nami" pārstāve Zane Arāja.

Vēl pērn šis ūdens krāns, kuru Rātslaukumā apsargā Rolanda statuja, skaitījās viens no dzeramā ūdens krāniem Rīgā un bija iekļauts to vietu sarakstā, kur ikviens var bez maksas padzerties un piepildīt savu ūdens pudeli. Tomēr jau rudenī šis krāns nedarbojās. To varēja skaidrot ar to, ka tas atslēgts, jo tuvojās ziemas sezona. Tomēr arī pavisam nesen, maratona "Tet Riga" laikā, kad daudziem slāpst, tas joprojām nedarbojās, novēroja portāls "Delfi".

Arāja norādīja, ka dzeramā ūdens krāns ziemas periodā nedarbojas un tam tiek atslēgta ūdens padeve, tomēr tam ir jādarbojas no pavasara līdz rudenim.

Šogad, vēl pirms ūdens padeve krānam tika pieslēgta, huligānisku darbību rezultātā tas tika sabojāts, viņa skaidroja.

"Šobrīd ūdenskrāna remontam ir pasūtītas nepieciešamās specifiskās detaļas, un tuvākajā laikā tas tiks savests kārtībā," sola Arāja.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka pērnā gada novembrī Eiropas Parlamenta (EP) deputāti debatēja un balsoja par pārskatīto Dzeramā ūdens direktīvas ziņojuma projektu. Pēc kaismīgām uzrunām debatēs EP sesijā Strasbūrā apstiprināja noteikumus, kas paredz noteikt maksimālo pieļaujamo daudzumu dažādām piesārņojošām vielām ūdenī, popularizēt krāna ūdeni un kopumā padarīt dzeramo ūdeni sabiedrībai pieejamāku, jo īpaši iedzīvotājiem no neaizsargātākajiem sabiedrības slāņiem. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) datiem, iespējamais veselības apdraudējums, ko var radīt nekvalitatīvs dzeramais ūdens, Eiropas Savienībā (ES) saruks no 4% līdz mazāk nekā 1%.