Rīgas pagaidu administrācija prasīs skaidrojumu RPP priekšniekam par iespējamu fiktīvu nodarbināšanu

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija pieprasīs Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšniekam Jurim Lūkasam sniegt paskaidrojumu par iespējamu fiktīvu nodarbināšanu policijā, informēja pagaidu administrācijas padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana Jentkus.

Plānots, ka pagaidu administrācija arī informēs topošo Rīgas domes priekšsēdētāju par izveidojušos situāciju.

Kā ziņots, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) politiķi lūguši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) pārbaudīt iespējamu fiktīvu nodarbināšanu RPP, taču KNAB kļūdas dēļ pārbaude nav notikusi, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

JKP aizdomas radušās par bijušo "Saskaņas" biedru Raimondu Rublovski un "Gods kalpot mūsu Latvijai" biedru Raimondu Nitišu. JKP politiķis Valters Bergs no RPP darbiniekiem esot saņēmis informāciju, ka neesot saprotama daudzu vadošo personu loma, ar ko tad viņi ikdienā vispār nodarbojas un kāds ir viņu pienesums pašvaldības policijas darbam. Par šīm personām uzrakstīts iesniegums.

Nitišs pašvaldības policijā ir no 2010. gada. Paralēli viņš ieņem amatus vairākās sabiedriskās organizācijās. Pirms diviem gadiem viņš bija arī Ķekavas domes deputāts. Policijā Nitišs ir galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm. Aptaujātie bijušie un esošie kolēģi apliecinājuši, ka viņš tiešām strādā.

Savukārt Rublovskis sešus gadus ieņem galvenā speciālista stratēģiskās plānošanas jautājumos amatu, un līdz šim darbā esot parādījies reti, vēsta raidījums. Piemēram, bijušais RPP Zemgales pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Zariņš izteicies, ka Rublovskis "bija politiski ielikts".

RPP priekšnieks Juris Lūkass savukārt uzsvēris, ka abi divi ir vajadzīgi darbinieki, kurus viņš uzaicinājis darbā. Abiem esot militāra pieredze armijas štābos stratēģijas jautājumos. Arī policijā viņu uzdevums esot rakstīt stratēģijas un plānot.

Uz raidījuma lūgumu parādīt lietvedības ierakstus par Rublovska izstrādātiem ziņojumiem vai atzinumiem, policijā norādīts, ka rakstu darbi nav reģistrēti, un daļa viņa darba esot mutiskas konsultācijas sarunās un diskusijās.

Savukārt Rublovskis uzrādījis ziņojumu "Rīgas pašvaldības policijas iespējamās attīstības tendences. 21.gadsimta drošības izaicinājumu apdraudējumu kontekstā". "Otrs moments, pie kā es strādāju, ir ASV policijas problemātika, un vai un kā tas var ietekmēt policijas struktūru, tai skaitā Latvijā," teicis Rublovskis.

Rublovskis no 2014.gada bija partijas "Saskaņa" biedrs, bet šovasar no tās izstājies. Tagad viņš ir 28.jūlijā reģistrētās "Demokrātijas aizsardzības biedrības" valdē. Tur darbojas arī AS "Latvijas gāze" valdes locekle Elita Dreimane, bijusī KNAB priekšnieka vietniece Ilze Jurča, savulaik atlaistais Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks, tagad sporta funkcionārs Māris Liepiņš un "publicists" Sandris Točs. Taujāts, vai uz biedrības bāzes varētu tapt partija, Rublovskis sacījis: "Es neapgalvoju šobrīd neko."

Raidījums uzsver, ka tiesībaizsardzības iestādes nepārbaudīja, vai Rublovskis tiešām sešus gadus ir plānojis stratēģijas, vai vienkārši skaitījies policijas štatā. Deputātu iesniegums KNAB izskatīts nedēļas laikā un nosūtīta atbilde, ka pārbaudi nav nepieciešams veikt, jo abi nav amatpersonas un nav saņēmuši algu, kas gan izrādījusies kļūda.

KNAB skaidro, ka tā bijusi "cilvēciska kļūda" - darbinieks neesot pamanījis, ka RPP no 2018.gadā algas maksā nevis policija, bet Rīgas pašvaldība. Tagad pārbaude būs jāveic, lai gan konstatēt pārkāpumus, ja tādi ir bijuši, būs daudz grūtāk, atzīmē raidījums.