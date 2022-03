Līdz šodienai Rīgas pašvaldība izmitinājusi 969 bēgļus no Ukrainas, informēja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Ozolas (JKP) biroja vadītāja Hildegarde Graumane.

No tām 145 personas ir izrakstījušās no pagaidu dzīvesvietām, vai nu dodoties prom no Latvijas vai arī atrodot citas dzīvesvietas.

Līdz šim septiņas personas izmitinātas pie brīvprātīgajiem, bet viesnīcās pašlaik atrodas 817 personas.

Sākotnēji pie privātajiem tika izmitinātas 12 personas, bet vēlāk pieci izmitinātie sazinājās ar pašvaldību un informēja, ka apstākļi nav atbilstoši un viņi tika izmitināti viesnīcās.

Jau ziņots, ka Rīgā, Kongresu namā, izvietotajā bēgļu centrā līdz vakardienas pēcpusdienai reģistrētas 5000 personas no Ukrainas.