Rīgas pašvaldības policijā trūkst 15% darbinieku

Rīgas pašvaldības policijai (RPP) joprojām trūkst darbinieku – pērn aizgājušo darbinieku skaits ir izteikti lielāks nekā iepriekšējos periodos, liecina policijas 2021. gada darbības pārskats.

Gada laikā darbā pieņemti un apmācīti 67 darbinieki, taču darba tiesiskās attiecības pārtrauktas ar 122 RPP darbiniekiem.

Pārbaudes laikā aptuveni 24% no jaunpieņemtajiem darbiniekiem pārtrauc darba tiesiskās attiecības, darba specifikas dēļ.

Visbiežāk darba pārtraukšanas iemesli ir pēc darbinieku uzteikuma, taču bieži vien arī darba attiecības pārtrauktas darbinieka veselības stāvokļa dēļ.

2021. gadā no darba policijā aizgājušo darbinieku skaits ir izteikti lielāks par iepriekšējiem periodiem, kas daļēji skaidrojams ar papildus prasību noteikšanu darba pienākumu veikšanai.

Pagājušā gada izskaņā RPP bija 957 amata vietas, taču to aizpildījums bija vien 84,4%.

60% RPP likumsargu ir vīrieši, bet 40% sievietes.

RPP pagājušā gada pārskats liecina, ka 59% personālsastāva ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. 41% ir augstākā izglītība, no kuriem 8% – maģistra grāds.

Vienam RPP darbiniekam ir doktora grāds.

2021. gadā vidējā neto alga RPP kārtībniekiem bija 787 eiro.

Savukārt inspektori pelnīja 1018 eiro, un vecākie inspektori – 1237 eiro.

Kā vēsta aģentūra LETA, pērn par 7% samazinājies RPP saņemto izsaukumu skaits. Kopumā 2021. gadā saņemti 110 265 izsaukumi, kas ir par 7% mazāk nekā 2020. gadā. RPP reģistrēti 211 762 notikumi, kas savukārt ir par 0,48% vairāk nekā 2020. gadā.

Jau ziņots, ka RPP gada pārskata sanāksmē ceturtdien, 10. martā, policijas priekšnieks Juris Lūkass teica, ka nesaskata īpašus drošības riskus saistībā ar 16. martā un 9. maijā Rīgā gaidāmajiem pasākumiem.

Viņš uzsvēra, ka policija ir gatava nodrošināt iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību šajos pasākumos, ja tādi notiks, un tas tikšot darīts tik pat augstā līmenī, kā iepriekšējos gados.

16. martā biedrības "Daugavas Vanagi Latvijā" Limbažu nodaļa organizēs gājienu no Rīgas Sv. Jāņa baznīcas līdz Brīvības piemineklim. Gājiens paredzēts no pulksten 11 līdz 13, un ar to paredzēts pieminēt latviešu leģionārus. Plānots, ka pasākumā piedalīsies ap 100 cilvēki. Savu pasākumu šajā dienā Vecrīgā pieteikusi arī organizācija, kas sevi dēvē par "Latvijas antinacistisko komiteju".

No pulksten 9.45 līdz 11 biedrība "Latvijas antinacistiskā komiteja" Skārņu ielā pie Sv.Pētera baznīcas apņēmusies rīkot sapulci "pret "Waffen SS" noziegumu attaisnošanu". Paredzēts, ka sapulcē piedalīsies 70 dalībnieki.

16. marts jeb Leģionāru piemiņas diena ir neoficiāla piemiņas diena, kad latviešu leģiona veterāni un citi cilvēki piemin valsts iedzīvotājus, kuri cīnījās Vācijas bruņotajos spēkos latviešu leģiona sastāvā. Daļa cilvēku uzskata, ka šie cilvēki cerējuši cīnīties par neatkarīgu Latviju, citi – ka viņi bijuši fašistu līdzskrējēji, bet vēl citi – ka kara laika apstākļu upuri, kuri pret savu gribu nonākuši frontē.