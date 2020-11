'Rīgas siltums' siltumenerģijas tarifs decembrī būs par 10,9% augstāks

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS "Rīgas siltums" jaunu siltumenerģijas tarifu, kas būs par 10,9% augstāks nekā līdz šim, informēja komisijā.

Rīdziniekiem, sākot no 3. decembra, siltumenerģijas tarifs būs par 10,9% augstāks jeb 44,10 EUR/MWh līdzšinējo 39,77 EUR/MWh vietā.

Kā skaidroja regulatorā, šobrīd jaunais apstiprinātais "Rīgas siltums" tarifs ietver iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu sākotnējā apmērā, ko siltumapgādes uzņēmums iegādājies no AS "Latvenergo", kam savukārt ražošanas izmaksas ir palielinājušas dabasgāzes cenas pieauguma dēļ.

"Pašlaik esam apstiprinājuši AS "Rīgas siltums" sākotnēji iesniegto tarifu, bet joprojām darbs pie AS "Latvenergo" siltumenerģijas ražošanas izmaksu izvērtēšanas turpinās. Ja vērtēšanās rezultātā gūsim apstiprinājumu, ka AS "Latvenergo" siltumenerģijas ražošanas izmaksas nav ekonomiski pamatotas, AS "Rīgas siltums" tarifs tiks koriģēts. Līdz ar to pārmaksas gadījumā lietotājiem summa tiks atgriezta, samazinot tarifus nākamajiem mēnešiem," norādīja SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

"Latvenergo" ražošanas izmaksu aprēķinā tiek piemērota dabasgāzes cena vēsturiskiem dabasgāzes iepirkumiem, kas ir būtiski augstāka par dabasgāzes cenu tirgū. Tas ir viens no iemesliem SPRK veikt padziļinātu šo izmaksu analīzi. Izvērtējums par "Latvenergo" ražošanas izmaksu ekonomisko pamatotību SPRK ir jāpieņem līdz šā gada beigām.

Lai arī jaunais "Rīgas siltums" tarifs būs augstāks par šobrīd spēkā esošo, tas joprojām būs par 15% zemāks, salīdzinot ar pagājušajā apkures sezonā decembrī piemēroto, atgādina SPRK.

Savā iepriekšējā finanšu gadā, kas ilga no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim, "Rīgas siltums" apgrozījis 148,69 miljonus eiro un nopelnījis 1,34 miljonus eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pagājušajā finanšu gadā uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 1,94%, bet peļņa, lai arī bijusi par 0,3 miljoniem eiro lielāka nekā plānots, samazinājusies par 1,9 miljoniem eiro.

"Rīgas siltums" ieņēmumi par siltumenerģiju 2018./ 2019. finanšu gadā bija 136 miljoni eiro, kas ir 91% no kopējiem akciju sabiedrības ieņēmumiem. Pārdotās siltumenerģijas daudzums galvenokārt ir atkarīgs no laika apstākļiem. Atbilstoši tiem, 2018./ 2019. apkures sezonā patērētājiem tika nodotai trīs miljoni MWh siltumenerģijas, kas ir par 2,2% jeb 68 tūkstošiem MWh mazāk nekā gadu iepriekš.