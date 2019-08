Rīgas svētku laikā būtiski ierobežos satiksmi; būs bezmaksas sabiedriskais transports

Rīgas svētku laikā no 17. augusta līdz 18. augustam Rīgas sabiedrisko transportu, izņemot ekspresbusus, nakts satiksmes maršrutus un Retro tramvaju, varēs izmantot bez maksas, kā arī tiks norīkoti vairāki papildreisi, pavēstīja pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pārstāvis Viktors Zaķis.

Laikā no 16. augusta līdz 19. augustam vairākās pilsētas ielās tiks būtiski ierobežota satiksme, kā arī jau šonakt tiks slēgta 11.novembra krastmala, informēja Rīgas domē.

Jau no trešdienas pulksten 22 līdz 19. augusta pulksten 12 tiks slēgta 11. novembra krastmala, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai paralēlā iela, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē. Kustība būs slēgta arī velorikšām, elektromobiļiem un zirgu pajūgiem.

No 16. augusta pulksten 9 līdz pirmdienas pulksten 20 satiksme tiks slēgta arī uz AB dambja.

No trešdienas pulksten 22 līdz pirmdienas pulksten 12 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Tāpat no šodienas pulksten 20 līdz pirmdienas pulksten 12 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, 11. novembra krastmalai paralēlajā ielā, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē.

Savukārt no 16. augusta pulksten 17 līdz svētdienas pulksten 21 apstāties un stāvēt tiks liegts Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam, Rīgas Tehniskās universitātes autostāvvietai. No sestdienas pulksten 7 līdz svētdienas pulksten 22 tas būs aizliegts arī Lucavsalas publiskajā autostāvvietā.

Apstāties un stāvēt būs liegts arī citviet pilsētā.

Tāpat jau no šodienas ir ierobežota visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Akmens tiltu. Ierobežojumi būs spēkā līdz pirmdienas pulksten 20.

Savukārt 16. augustā no pulksten 18.30 līdz pulksten.20.30 un 17.augustā no pulksten 11 līdz pulksten 18 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Rīgas Brīvostas ēkas līdz Latvijas Nacionālajam teātrim.

18. augustā no pulksten 13 līdz pulksten 19 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Latvijas Nacionālajai operai, un no 17. augusta pulksten 21 līdz svētdienas pulksten 1 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu.

16. augustā, 17. augustā un 18. augustā pulksten 20 tiks ierobežota visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Andrejostu sacensību laikā. Turklāt 17. augustā no pulksten 11 līdz pulksten 14 un 18.augustā no pulksten 10.30 līdz pulksten 17 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Mazās Daugavas akvatorijā pasākumu norises vietā.

Pilsētā var tikt noteikti arī citi satiksmes ierobežojumi.

Rīgas dome arī aicina ņemt vērā, ka Rīgas svētku laikā no 16. līdz 18. augustam tiks aizliegta velorikšu, alus velosipēdu un zirgu pajūgu satiksme Vecrīgas teritorijā un 11. novembra krastmalā.

Tāpat šajās dienās, saistībā ar iespējamo pasažieru plūsmas palielināšanos Rīgas svētku laikā, sabiedriskā transporta kustība tiks pielāgota svētku norises vietām, atsevišķos maršrutos, atbilstoši pasažieru plūsmai, kursēs lielākas ietilpības transportlīdzekļi un tiks nodrošināti papildreisi.

17. augustā, transporta kustība atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos tiks nodrošināta līdz pulksten 2 no pilsētas centra, apkalpojot pēc iespējas lielāko daļu pilsētas mikrorajonu un nodrošinot pasažieru nokļūšanu uz un no organizētajiem svētku pasākumiem.

Papildu reisi tiks organizēti 3., 11., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 24., 25., 37., 40., 50., 51. un 53.autobusa maršrutā. Tāpat papildus kursēs 1., 5., 7., 10. un 11.maršruta tramvaji, kā arī 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27.maršruta trolejbusi.

Sestdien no pulksten 12 līdz aptuveni pulksten 13 seno spēkratu izstādes Kalpaka bulvārī dēļ būs izmaiņas vairākos maršrutos. 1.trolejbusa maršruts uz pasākuma laiku būs slēgts. Plānots, ka pēdējais trolejbuss no galapunkta "Pētersalas iela" izbrauks pulksten 11.13, bet no galapunkta "Valmieras iela" pulksten 11.36.

Savukārt 19. maršruta trolejbusi kursēs no galapunkta "Ziepniekkalns" līdz Inženieru ielai. Plānots, ka pēdējais trolejbuss no galapunkta "Ziepniekkalns" izbrauks uz Pētersalas ielu pulksten 10.59, no galapunkta "Pētersalas iela" uz Ziepniekkalnu pulksten 11.40.

2. maršruta autobusi virzienā no Vecmīlgrāvja kursēs pa maršrutu līdz Pulkveža Brieža ielai, tālāk pa Pulkveža Brieža ielu, Elizabetes ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā no Abrenes ielas autobusi kursēs pa maršrutu līdz Kalpaka bulvārim, tālāk pa Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Vesetas ielu, Hanzas ielu, Pulkveža Brieža ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Vecmīlgrāvi pasažieru izlaišana un uzņemšana tiks organizēta Hanzas ielā, pirms krustojuma ar Pulkveža Brieža ielu (bez pieturvietas zīmes).

24. maršruta autobusi virzienā no Mangaļsalas kursēs pa maršrutu līdz Pulkveža Brieža ielai, tālāk pa Pulkveža Brieža ielu, Elizabetes ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā no Abrenes ielas autobusi kursēs pa maršrutu līdz Kalpaka bulvārim, tālāk pa Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Hanzas ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Mangaļsalu pasažieru izlaišana un uzņemšana tiks organizēta Sporta ielā, pirms krustojuma ar Skanstes ielu (bez pieturvietas zīmes).

20. maršruta autobusi virzienā no Pļavnieku kapiem kursēs pa maršrutu līdz Bruņinieku ielai, tālāk pa Bruņinieku ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Vesetas ielu, Hanzas ielu, Pulkveža Brieža ielu un tālāk pa maršrutu.

Autobusi pieturēs visās apvedceļā esošajās pieturvietās. Virzienā no Mangaļsalas un Vecmīlgrāvja 2. un 24.autobusa maršrutā tiks slēgta pieturvieta "Elizabetes iela", virzienā no Abrenes ielas tiks slēgtas pieturvietas "Medicīnas muzejs", "Dzirnavu iela" un "Sporta iela" (tikai 24.autobusa maršrutam). 20.autobusa maršrutā, virzienā no Pļavnieku kapiem, tiks slēgtas pieturvietas "Ģertrūdes iela", "Esplanāde", "Medicīnas muzejs" un "Dzirnavu iela".

Pasākumam beidzoties, tiks atjaunota minēto sabiedriskā transporta maršrutu kustība pa pamatmaršrutiem.

Tāpat 17. augustā no pulksten 11.15 plānota tradicionālā spēkratu parāde Rīgas ielās posmā Rīgas Motormuzejs-Kalpaka bulvāris, no pulksten 13.15 plānots brauciens caur Rīgu uz Rundāles pili. Minētajos laika posmos ir iespējami īslaicīgi sabiedriskā transporta kustības traucējumi.

17 .augustā un 18. augustā saistībā ar pasākumiem Lucavsalas atpūtas zonā 40. maršruta autobusi, braucot Ziepniekkalna virzienā, pieturēs pieturvietā "Lucavsala".

Ja sestdien svētku uguņošanas laikā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme pāri Akmens tiltam, 22. maršruta autobusi kursēs līdz pieturvietai "Centrālā stacija", tad apgriezīsies pretējā braukšanas virzienā un brauks pa Gogoļa ielu, Marijas ielu (apgriežas braukšanai pretējā virzienā kā 8. autobusa maršruts Stacijas laukumā), tālāk pa Gogoļa ielu, Lāčplēša ielu, Salu tiltu, Mūkusalas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri un tālāk pa maršrutu. Pieturvietas "13. janvāra iela" un "Grēcinieku iela" netiks apkalpotas, pieturvietā "Centrāltirgus" virzienā uz lidostu autobuss nepieturēs. Autobuss pieturēs starppilsētu autobusu pieturvietā "Nacionālā bibliotēka" Uzvaras bulvārī.

Pēc svētku uguņošanas visi sabiedriskā transporta maršruti, kas brauc pāri Akmens tiltam virzienā uz Pārdaugavu, apstāsies pieturvietā "Grēcinieku iela".

Svētdien, 18. augustā, līdz svētku pasākumu beigām tiks organizēti papildu reisi – 37., 40. un 53. autobusa maršrutā, kā arī 1., 5., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā un 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā.

Plašāku informāciju par "Rīgas satiksmes" piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā "www.rigassatiksme.lv" vai sociālajos tīklos "Twitter" un "Facebook".