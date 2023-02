Rīgas tūrisma attīstības birojā fiktīvi strādājis arī Mielavs, ziņo LTV

Radi, draugi un muzikanti – tā varētu raksturot aizdomās turēto loku Rīgas tūrisma attīstības biroja (RTAB) fiktīvo darbinieku lietā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ieskatā, 280 tūkstoši eiro no pašvaldības izkrāpti, RTAB fiktīvi nodarbinot sešas personas. LTV raidījums "de facto" svētdien vēstīja, ka starp tām ir gan "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" (GKR) politiķu radi un palīgi, gan mūziķis Ainars Mielavs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nepilnus četrus gadus pēc nodibinājuma vadības, toreizējo Rīgas domnieku Vitas Jermolovičas (GKR) un Maksima Tolstoja ("Saskaņa") aizturēšanas, korupcijas apkarotāji nu lūdz abus apsūdzēt par krāpšanas atbalstīšanu.

Tomēr viņi nav vienīgie. Vislielāko summu – apmēram 80 tūkstošus eiro – KNAB ieskatā nepamatoti saņēmusi Ksenija Zagorovska, kura ciešāk ir saistīta ar partiju "Gods kalpot Rīgai". Bijusī laikraksta "Čas" galvenā redaktore šobrīd ir Eiropas Parlamenta deputāta Andra Amerika palīdze. Viņas tālrunis bija izslēgts, taču var pieļaut, ka Zagorovska gatavojas tiesvedībai, jo februāra sākumā noslēgusi ar vīru līgumu par visas mantas šķirtību, norāda LTV.

"de facto" norāda, ka starp aizdomās turētajiem ir arī par projektu vadītāju RTAB strādājusī Darja Tiščenko. Pirms četriem gadiem, kad viņa bija "Saskaņas" Saeimas frakcijas deputāta Jāņa Ādamsona palīdze, viņa par saviem pienākumiem birojā ar "de facto" bija pavisam nerunīga. Uz vairākkārt uzdotajiem jautājumiem, ko viņa darījusi RTAB, viņa vienkārši klusēja. "de facto" zināms, ka tagad KNAB lūdz apsūdzēt arī Rīgas domnieka un "Saskaņas" valdes locekļa Sandra Bergmaņa radus – sievu Nadeždu un māti Sandru.

Pirms četriem gadiem Bergmanis apgalvoja, ka viņa radinieces RTAB strādājušas reāli, taču ko viņas darījušas, esot jāprasa pašām, jo "es nekontrolēju to, ko dara vai kur strādā mani radinieki". Tagad Bergmanis "de facto" rakstiski paziņojis, ka no publiskiem komentāriem par krimināllietu noteikti atturēšoties, jo ne viņam, ne, citējot deputātu, "personām, kuras, iespējams, ir ierautas šajā procesā," neesot par to nekādas informācijas.

Piektā sieviete, uz kuru šobrīd krīt KNAB aizdomas, ir kāda Anželika Sergejeva, kas RTAB nostrādāja vismaz trīs gadus, bet mēnesi pirms aiziešanas no amata 2018. gada rudenī noziedoja "Saskaņai" 3000 eiro.

Sestā aizdomās turētā vārds saistībā ar RTAB iepriekš nebija izskanējis. Kā ziņo LTV, tas ir mūziķis Ainars Mielavs, kurš, "de facto" sazvanīts pirms Valentīndienas koncerta, par lietu runāt negribēja. Padzirdējis, ka jautājums ir par RTAB lietu, ko KNAB nodevis prokuratūrai, Mielavs paziņoja: "Tur man nebūs nekādi komentāri, kamēr mans advokāts tur neiesaistīsies."

"de facto" zināms, ka Mielavam kā valdes asistentam apmēram 1500 eiro mēnešalgu RTAB maksāja divus gadus – no 2012. līdz 2014. gada pavasarim. Pirms tam Mielavs divus gadus pēc kārtas – 2010. un 2011.gadā – uzstājās tā sauktās Uzvaras dienas svinībās pie šobrīd nojauktā monumenta Uzvaras parkā. Pasākumus rīkoja ar "Saskaņu" un tās līderi, toreizējo Rīgas mēru Nilu Ušakovu cieši saistītā biedrība "9maijs.lv", atgādina LTV.

Jau ziņots, ka šī gada 13. februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosināja Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļai uzsākt kriminālvajāšanu pret sešām fiziskām personām par krāpšanu lielā apmērā, kā arī diviem bijušajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nodibinājuma RTAB valdes locekļiem.

"Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka iesaistītās amatpersonas ir bijusī nodibinājuma vadītāja Vita Jermoloviča un agrākais RTAB valdes loceklis, kā arī partijas "Saskaņa" biedrs Maksims Tolstojs.

KNAB pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka sešas noziedzīgajos nodarījumos iesaistītās personas fiktīvi nodarbinātas Rīgas pilsētas pašvaldības nodibinājumā, no tā izkrāpjot finanšu līdzekļus lielā apmērā. Divas Rīgas pilsētas pašvaldības nodibinājuma bijušās valsts amatpersonas šādu krāpšanu atbalstījušas.

Izmeklētie noziedzīgie nodarījumi īstenoti laika posmā no 2012. gada 2. aprīļa līdz 2019. gada 31. janvārim. Tāpat KNAB pirmstiesas izmeklēšanā noskaidroja, ka viena bijusī valsts amatpersona veica dienesta viltojumu, proti, parakstīja un izmantoja dokumentus, kas satur apzināti nepatiesu informāciju saistībā ar komandējumu.

Noziedzīgo darbību rezultātā Rīgas pilsētas pašvaldībai nodarīti 280 822,73 eiro zaudējumi.

Šā gada 16. janvārī KNAB konkrēto kriminālprocesu izdalīja no iestādes iepriekš uzsākta kriminālprocesa.

Pašlaik prokuratūrai kā procesa virzītājai jālemj par krimināllietas turpmāko virzību.

"Delfi" jau rakstīja, ka 2019. gada maijā KNAB iepriekš sāktā kriminālprocesā par iespējamiem RTAB amatpersonu noziedzīgiem nodarījumiem veica kratīšanu nodibinājuma telpās.

Pēc vairāku stundu ilgām darbībām, KNAB aizveda nodibinājuma vadītāju Jermoloviču. Vēlāk gan viņa tika atbrīvota.