'Rīgas ūdens' gadiem bijis informēts, ka tā skaitītāji rāda nepareizus datus, ziņo raidījums

Iedzīvotāju sašutums par to, ka jāmaksā ne tikai par patērēto, bet arī kaut kur pazudušo ūdeni, ilgst jau gadu desmitiem. Līdz šim apsaimniekotāji un ūdensapgādes uzņēmumi tikai plātīja rokas, vainojot negodīgus patērētājus un ūdens skaitītāju verificētājus. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atklājis, ka "Rīgas ūdens" uzstādītie skaitītāji rāda kļūdainus datus un uzlicis galvaspilsētas pašvaldības uzņēmumam naudassodu. Izrādās, "Rīgas ūdens" arī līdz šim problēmu apzinājies, bet nomainīt skaitītājus apņēmies tikai pēc PTAC aizrādījuma, svētdien, 1. novembrī, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī gada sākumā publiski pirmo reizi izskanēja aizdomas, ka "Rīgas ūdens" skaitītāji daudzās mājās ir nepareizi. "Nekā personīga" ziņoja, ka arī namos ar skaitītājiem dzīvokļos, kuros nevar iejaukties, kopējais mājas skaitītājs rāda lielāku patēriņu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa raidījumam teic, ka iestādei jau vairākus gadus regulāri bijušas ļoti daudzas patērētāju sūdzības par ūdens zudumiem, par to, kādi rēķini tiek piestādīti un, tā kā mēs esam arī metroloģiskās uzraudzības institūcija, tad mēs saskatījām, ka viens no riska objektiem šajā ķēdītē faktiski ir šie skaitītāji, pēc kuriem tiek noteikts, cik tad iedzīvotājiem kopā būs jāmaksā un tie ir daudzdzīvokļu māju ievades skaitītāji.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatēja, ka 83% no Rīgas ūdens skaitītājiem rāda kļūdainus datus. Ja ūdens plūsma ir maza, tad uzskaita mazāk ūdens, nekā iedzīvotāji patērē. Ja plūsma ir liela, tad kļūda ir par sliktu patērētājiem un jāmaksā vairāk nekā reāli izlietots.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbaudei izņēma "Rīgas ūdens" skaitītājus no 28 mājām, 23 no tiem rādīja nepareizus datus. Izpētītie skaitītāji bija gan veci, gan jauni. No neprecīzajām ierīcēm divas trešdaļas saskaitīja vairāk ūdens. Patērētāju centrs secināja, ka problēma ir sistēmiska.

"Rīgas ūdens" PTAC secinājumiem nepiekrita. Mēģināja apšaubīt centra nolīgtos skaitītāju pētniekus un meklēja juridiskus argumentus. Patērētāju centrs "Rīgas ūdenim" uzdeva risināt problēmu un uzlika 1500 eiro sodu.

"Veicot šīs pārbaudes, mēs konstatējām, ka skaitītājs ir ļoti netīrs, tur acīmredzami ļoti daudz fiziski netīrumi. Tā varētu būt galvenā problēma, ūdens ir netīrs un tas netiek filtrēts," skaidro Vītoliņa. Ja ūdenī ir daudz cietu daļiņu, skaitītāju ražotājs iesaka uzstādīt filtru. PTAC pētījums liecina, ka iekārtas netīru ūdeni, kas plūst caurulēs pēc remontdarbiem vai ugunsgrēku dzēšanas, saskaita vairāk, nekā tas ir. Taču filtrus uzņēmums neuzstādīja. Tas būtu pārāk dārgi.

PTAC atklājums "Rīgas ūdenim" nav jaunums. No visiem mēraparātiem, ko uzņēmums pats pārbaudījis pagājušajā gadā, 34% atzīti par lietošanai nederīgiem. Teju trešdaļa skaitītāju tika izbrāķēta arī 2017. un 2018. gadā.

Pašvaldības uzņēmums apgalvo, ka rādījumu nobīde ir tikai daži procenti. Tas atsakās izpaust, cik bieži kļūda ir daudz jūtamāka.

"Rīgas namu pārvaldnieks" ir lielākais dzīvokļu māju apsaimniekotājs galvaspilsētā. Uzņēmumā uzskata, ka precīzāki mājas kopējā patēriņa skaitītāji neatrisinās jautājumu par papildu aili rēķinos par ūdens patēriņa starpību. To pilnībā novērst var tikai tādu skaitītāju uzstādīšana dzīvokļos, kuru rādījumus nevar sagrozīt.

Ja iedzīvotājiem ir aizdomas, ka viņu mājās pie ūdens patēriņa starpības vainojams kļūdains "Rīgas ūdens" skaitītājs, viņi var pieprasīt mērierīci pārbaudīt un apstrīdēt rēķinus. Taču pirms pārbaudes skaitītāju iztīra, līdz ar to pazūd pierādījumi, ka skaitītājs kļūdās. Šo kārtību patērētāju centrs ierosinājis mainīt.

Valdība jau pirms gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdeva izvērtēt, vai ūdens filtru uzstādīšanu dzīvokļu namos nebūtu jāpadara par obligātu. Ministrija izvērtējumu sola pēc diviem gadiem.

Šogad galvaspilsētas ūdensapgādē 50 mājām uzstādīti jauni, ultraskaņas skaitītāji. Tādus drīzumā uzstādīs 340 lielākajos Rīgas daudzdzīvokļu namos un nākamgad pārējiem 19 tūkstošiem ēku.