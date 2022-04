Rīgas Ukrainas atbalsta centrā sarucis pirmreizēji reģistrēto bēgļu skaits

Rīgas Kaļķu ielas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, kuri bēg no kara, šobrīd sarucis pirmreizēji reģistrēto personu skaits, žurnālistiem piektdien pavēstīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola (K).

Politiķe minēja, ka tas potenciāli varētu būt saistīts ar vairākiem iemesliem, taču, ņemot vērā, ka nav vienotas valsts uzskaites sistēmas, ir grūti noteikt, kādēļ tieši šāds sarukums novērots.

Viens no iemesliem varētu būt, ka šobrīd mazāk Ukrainas iedzīvotāju ir iebraukuši valstī. Tāpat tiekot pieļauts, ka tas potenciāli saistīts ar to, ka bēgļi drīzāk dodas uz citām pašvaldībām.

Jebkurā gadījumā, Ozola apliecināja, ka dome saglabā gatavību, ja gadījumā šis sarukuma brīdis tomēr ir "klusums pirms vētras". Politiķe arī minēja, ka kaimiņvalstis aizvien ziņo par lielu skaitu Ukrainas civiliedzīvotāju.

No nākamās nedēļas gaidāmas arī vairākas izmaiņas organizatoriskajos aspektos. To vidū paredzēts, ka darbu beigs Kongresu namā izveidotais bēgļu atbalsta centrs, kas sākotnēji bija galvenā vieta, kur Ukrainas iedzīvotāji varēja vērsties pēc atbalsta, taču vēlāk tika pārveidota par informācijas punktu. Pēdējās dienās tur, pēc Ozolas paustā, dienā vērsušies mazāk nekā desmit cilvēki.

Tāpat no pirmdienas informatīvais tālrunis 80000800, kas sniedz informāciju par Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu un piedāvātajiem pakalpojumiem bēgļiem no Ukrainas, vairs nedarbosies diennakts režīmā, bet gan no pulksten 8 līdz 22. Vienlaikus aizvien būs pieejams valsts līmeņa uzziņu tālrunis, kas darbosies diennakts režīmā.

Pēc politiķes paustā, šonedēļ no pirmdienas pašvaldības klientu apkalpošanas speciālisti cilvēkus ne tikai reģistrē pašvaldības datu sistēmā, bet papildus arī fizisko personu datu reģistrā, lai piešķirtu viņiem personas kodus.

"Jāsaka, ka šis jaunais elements mūsu centra darbībā ir ikdienā radījis nelielu apjukumu un nedaudz palēnina klientu apkalpošanas ātrumu," atklāja politiķe, norādot, ka "objektīvi personas kodu izsniegšana ir valsts funkcija". Personas kods bēgļiem nepieciešams, jo turpmāk bez tā nevarēs saņemt valsts un pašvaldības atbalsta pakalpojumus.

Līdz 7. aprīļa pulksten 18 reģistrētas 10 897 personas.

Saņemti 2735 garantētā minimālā ienākuma pabalsta un 2732 krīzes pabalsta iesniegumi. Tāpat saņemti 2624 iesniegumi krīzes izziņām Eiropas Savienības pārtikas paku saņemšanai.

Izglītības jomā saņemti 2005 pieteikumi, no kuriem vairums - 1375 - ir skolai un 630 - pirmsskolai. Mobilo sakaru operatoru SIM kartes savukārt izsniegtas 7913 personām un sabiedriskā transporta biļetes - 8572.

Kā vēstīts, Rīgas dome iepriekš lēma atvērt atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem, kuri bēg no kara, lai tādējādi visus attiecīgos pakalpojumus un informāciju tie varētu saņemt vienuviet.