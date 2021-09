Rīgas velomaratona laikā būtiski ierobežos satiksmi; slēgs 11. novembra krastmalu

"Toyota" Rīgas velomaratona laikā svētdien, 19. septembrī, Rīgā tiks būtiski ierobežota satiksme, tostarp tiks slēgta 11.novembra krastmala, informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz 19. septembra pulksten 20 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē un Citadeles ielā, posmā no Torņa ielas līdz Pils laukumam.

Līdz pulksten 17 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt Balasta dambī, kā arī apstāties un stāvēt Kuģu ielā Daugavas pusē.

Šodien tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme vairākās ielās. No pulksten 10.30 līdz 16.15 satiksmi slēgs Ģenerāļa Radziņa krastmalā un Krasta ielā, virzienā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam.

No pulksten 10.30 līdz 16.30 satiksme tiks slēgta uz Dienvidu tilta, virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai.

No pulksten 11 līdz 17 satiksmi slēgs Bauskas ielā, no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī Pārdaugavas pusē, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta.

19. septembrī no pulksten 9 līdz 17 tiks aizliegta elektroskrejriteņu, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme 11. novembra krastmalā.

Velomaratona laikā arī noteiktas izmaiņas vairākos autobusu un trolejbusu maršrutos.