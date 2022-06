Rimšēvica krimināllietas liecinieks Ziemelis tiesā maina liecības

"Trasta komercbankas" valdes loceklis Viktors Ziemelis, kurš apsūdzības ieskatā devis bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam kukuļus kopumā 250 000 eiro apmērā, šonedēļ liecināja tiesā. Ziemelis kukuļošanu noliedza un uzsvēra, ka izmeklētāji atzīšanos no viņa izspieduši, vēsta LTV raidījums "Panorāma".

Iepriekš viņš no kriminālatbildības tika atbrīvots, jo noziegumus atzina un piekrita liecināt pret Rimšēviču.

Apsūdzības ieskatā Ziemelis 2013. gadā Rimšēvičam deva kukuļus pret palīdzību "Trasta komercbankai" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārbaudēs.

Ziemelis 2018. gadā izmeklētājiem kukuļošanu atzina, taču pērn medijos tika izplatīts viņa iesniegums ģenerālprokuroram, kurā Ziemelis kukuļošanu noliedz un raksta, ka atzīšanās no viņa izspiesta. Lai to panāktu, izmeklētāji viņu esot pārtvēruši ceļā no lidostas, aizveduši uz policiju un nav ļāvuši sazināties ar advokātu. Šo versiju, kā vēsta LTV, Ziemelis atkārtoja arī tiesā.

"Man tika teikts, ka viņu rīcībā ir kāds ieraksts, pamatojoties uz kuru, viņi ir pārliecināti, ka es esmu devis kukuli Rimšēvičam. Viņi pieprasīja uzrakstīt iesniegumu, ka esmu devis kukuli. Es teicu, ka tāds fakts nav noticis, uz ko viņi teica, ka saņems šo iesniegumu no manis jebkādā veidā – labā vai sliktā. Ja pa labam, tad tikšu atbrīvots no kriminālatbildības par kukuļdošanu. Ja nē, viņi mani piespiedīs un tas ietekmēs manu statusu citās lietās," norādīja Ziemelis.

Ziemelis tiesai teica, ka bailēs par savu nākotni esot piekritis sniegt nepatiesas liecības par Rimšēviča kukuļošanu, pretī saņemot atbrīvošanu no kriminālatbildības.

Prokurore Viorika Jirgena savukārt uzskata, ka Ziemelis tiesai melo un kukuļus ir devis. Viņasprāt, Ziemelis situāciju izmantojis, lai izbēgtu no atbildības un tagad grautu tiesas procesu.

"Patiesībā Ziemeļa kungam bija jāsēž arī uz apsūdzēto sola blakus kukuļņēmējam Rimšēvičam, par ko viņš ir apsūdzēts, un starpniecībā apsūdzētajam Martinsonam, jo faktiski Ziemelis ir izdarījis kukuļošanu, un viņa nopelnītā atbrīvošana, ko es šobrīd gribu teikt, acīmredzot, ar nožēlu jāsaka, ka viņš ir nepamatoti un nevajadzīgi atbrīvots," LTV atzīmēja Jirgena.

Tiesai būs jāvērtē, kuras Ziemeļa liecības ir ticamākas – 2018. gadā izmeklētājiem sniegtās ar atzīšanos kukuļošanā vai arī tagad tiesas zālē teiktais, ka liecības izspiestas. Prokurore gan uzsvērusi, ka vainas pierādīšanā balstīsies uz citiem pierādījumiem – iesaistīto sarunu ierakstiem.

Prokurore atklāja, ka ierakstītos dzirdamas tieši Martinsona un Rimšēviča sarunas.

Rimšēvičs savukārt atkārtoja, ka lietu komentēt esot gatavs tikai tiešraidē. "Uzaiciniet mani, izskaidrošu visu. Tikai neraustiet mani šeit par atsevišķiem jautājumiem," viņš sacīja.

Paralēli kukuļošanas lietai Rimšēvičs apsūdzēts ir arī par otra iespējamā kukuļdevēja, mirušā "Trasta komercbankas" akcionāra Igora Buimistera, liecību ietekmēšanu. Apsūdzības ieskatā Rimšēviča uzdevumā to ir darījis uzņēmējs Uģis Tabors. Piektdien tiesā tika nolasītas mirušā Buimistera liecības Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas (KNAB) par kontaktiem ar Taboru.

Jau vēstīts, ka KNAB 2018. gada februārī aizturēja Rimšēviču un uzņēmēju Māri Martinsonu. Ģenerālprokuratūra Rimšēvičam uzrādīja apsūdzību par kukuļņemšanu, bet Martinsonam – par kukuļņemšanas atbalstīšanu.