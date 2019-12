Rimšēvičs: Latvijas Bankas reputācija šausies debesīs, kad atstāšu amatu

Pēc pašreizējā pilnvaru termiņa beigām Latvijas Bankas (LB) reputācija “burtiski šausies debesīs pēc tam, kad es atstāšu šo amatu un palikšu viens ar savu tiesvedību”, pirmdien žurnālistiem teica pašreizējais LB prezidents Ilmārs Rimšēvičs, vienlaikus norādot, ka ar bankas reputāciju viss ir kārtībā, un runas par tās reputācijas problēmām ir ļoti pārspīlētas.

"Ir cilvēki, kas centušies ietekmēt manu reputāciju, tāpēc viens no maniem nākamajiem darbiem būs manas reputācijas atjaunošanu," minēja Rimšēvičs. Viņaprāt, reputācijas ietekmētāji ir "triju par naudas atmazgāšanu aizvērtu banku atvadu sveiciens Latvijas Bankas prezidentam".

Viņš norādīja, ka kopš 2016. gada ir cīnījies, lai attīrītu banku sistēmu un saglabātu tām norēķinu iespējas ASV dolāros. "Tie bija nepatīkami lēmumi, tāpēc bankas bija dusmīgas," pauda Rimšēvičs.

Tāpat viņš norādīja, ka pēc savu pilnvaru termiņa beigām, 21. decembrī, tuvākos mēnešus plāno veltīt, lai gatavotu aizstāvību un varētu atspēkot tiesā "visus apmelojumus un nepatiesības, kas pret mani ir izvirzītas".

Komentējot noteiktās sankcijas, ko piešķīrusi ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), Rimšēvičs norādīja, ka riski ir salīdzinoši lieli. "To izpausmi mēs ieraudzīsim, izejot no tā, vai Latvija tiks iekļauta "Moneyval" pelēkajā sarakstā," pauda LB prezidents. Viņš norādīja, ka izdarīts ir daudz, bet jautājums ir, vai ārvalstu partneriem liksies, ka ar to ir pietiekoši.

Rimšēvičs pauda, ka pēctecim Mārtiņam Kazākam atstāj banku labā stāvoklī un ar labu mantojumu. Tāpat viņš piebilda, ka cer, ka straujas izmaiņas darbinieku sastāvā nenotiks, kad bankas prezidenta amata pienākumus pildīs Kazāks, jo jau viņa laikā darbinieku skaits tika samazināts par vienu trešdaļu un nu ir tuvu optimālajam skaitam.

Jau vēstīts, ka pirmdien, 16. decembrī, notika Ilmāra Rimšēviča pēdējā preses konference, pildot Latvijas bankas prezidenta amata pienākumus. Ceturtdien, 12. decembrī, Saeima šai amatā ievēlēja jauno bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, kurš amata pienākumus sāks pildīt 21. decembrī.