Rimšēvičs pērn Latvijas Bankas prezidenta amatā nopelnījis gandrīz 140 000 eiro

Bijušas Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, kurš patlaban apsūdzēts korupcijas krimināllietā, vēl pērn par darbu Latvijas Bankā algā saņēmis 138 538 eiro, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā amatpersonas deklarācija.

2018. gadā Rimšēviča alga bankā bija vien 33 184 eiro, kas saistāms ar to, ka viņš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņu aizdomās par kukuļošanu aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Savukārt pērn februārī viņš atsāka pildīt savus amata pienākumus pēc labvēlīga Eiropas Savienības tiesas sprieduma. Rimšēvičs bija Latvijas Bankas prezidents no 2001. gada 20.decembra līdz 2019. gada 20. decembrim.

Rimšēvičs pērn saņēmis arī 4000 eiro no kāda Mihaila Popova. Šī nauda deklarēta kā "ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības".

Bijušajam centrālās bankas prezidentam deklarēti arī bezskaidrās naudas uzkrājumi, kuru kopējā summa ir 96 983 eiro. 2018. gadā Rimšēvičs bija deklarējis uzkrājumus vien 28 646 eiro apmērā.

Rimšēvičs deklarējis dzīvokli Jūrmalā, kā arī kopīpašumā esošu zemi Jūrmalā. Tāpat viņam saskaņā ar deklarāciju pieder zemes un ēkas nekustamais īpašums Garkalnes novadā, kā arī vairāki īpašumi Jūrkalnes pagastā.

Jau ziņots, ka Rimšēvičs un uzņēmējs Māris Martinsons apsūdzēti saistībā ar korupciju. Rimšēvičs apsūdzēts par diviem noziegumiem, proti, kukuļa – apmaksāta atpūtas brauciena - pieņemšanu, kā arī par kukuļa – naudas – pieņemšanu. Tāpat viņš apsūdzēts par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Rimšēvičs vairākkārt noliedzis vainu viņam inkriminētajos nodarījumos.