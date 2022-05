Lauma (26 gadi), dodoties pie ārstiem, vienmēr līdzi ņem melnu mapi. Tajā viņa apkopojusi savu slimības vēsturi – iknedēļas analīžu rezultātus. Viņai ir autoimūnā slimība, kas ietekmē vairogdziedzera darbību. Ik pa laikam tas sāk "streikot", tāpēc jādodas pie ārsta – endokrinologa. Pēdējā reizē, kad vairogdziedzeris "streikoja", apmeklēt ārstu garo rindu dēļ neizdevās. Tiesa, atrast cēloni vairogdziedzera "protestam" tā "miera laikos" arī neizdodas.

"Delfi" skaidro, kā pandēmijas uz brīdi norautais stopkrāns ietekmēja gaidītāju rindu veidošanos, kas vēl tās veicina un cik raiti tās virzās.

Lauma: "Tās rindas bija bezgalīgas"

Lauma, kā pati saka, ir mūžīgā slimotāja, līdz ar to "tehniskā apkope" vajadzīga biežāk. Autoimūnā slimība, ko viņai diagnosticēja 17 gadu vecumā, ir neārstējama. Kad viņa sasniedza pilngadību, ārsti piedāvāja no vairogdziedzera atteikties – to izoperēt. Viņa nepiekrita. Tolaik nevarēja samierināties ar domu, ka visu atlikušo dzīvi būs "jāsēž" uz zālēm. "Šobrīd ir tā, ka tu dzer medikamentus visu krīzes posmu, tad vēl kādu brīdi, lai radītu hormonu līdzsvaru. Pēc tam, ja tev ir labāk, tu vari kādu laiku līdz nākamajai krīzei atteikties no medikamentiem," stāsta Lauma.