Rinkēvičam ir lielas izredzes tikt ievēlētam par Valsts prezidentu, atzīst eksperts

Ilggadējam ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam (JV) ir lielas izredzes tikt ievēlētam par Valsts prezidentu, pauda politologs un sabiedrisko attiecību speciālists Filips Rajevskis.

Situācijā, kad kandidātu izvirza lielākā frakcija un valdošā partija, turklāt izvirza populārāko savu politiķi, tas nav joks vai izrāde, gaidot īsto kandidātu, jo tas ir politiskās reputācijas jautājums, sacīja Rajevskis.

Viņaprāt, liekot likmi uz savu populārāko politiķi, apvienība "Jaunā vienotība" (JV) demonstrē to, ka ir gatava cīnīties par viņu, un tas ir ļoti nopietns pieteikums.

"Protams, būs kampaņa, jāpārliecina pārējās partijas, kas izvirzījušas savus kandidātus," piebilda Rajevskis.

Vērtējot no partijas viedokļa, Rinkēviča kļūšana par prezidentu ir prestiža, bet ilgtermiņā "Vienotība" pazaudētu vienu no saviem populārākajiem politiķiem, jo viņš acīmredzot nevarēs vairs piedalīties kā viens no partijas līderiem nākamajās Saeimas vēlēšanās, skaidroja Rajevskis.

Vaicāts par to, kādas izmaiņas valdībā varētu sekot Rinkēviča ievēlēšanas gadījumā, eksperts atbildēja, ka būs jāmeklē jauns ārlietu ministrs un, visdrīzāk, tas nepaliks "Vienotības" pārziņā, bet liela interese, visdrīzāk, būs "Nacionālajai apvienībai".

Jau rakstīts, ka Apvienotais Saraksts (AS) kā Valsts prezidenta kandidātu izvirzījis savu dibinātāju, uzņēmēju un arhitektu Uldi Pīlēnu. Savukārt "Progresīvie" Valsts prezidenta amatam izvirzījuši publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto, bet JV - ārlietu ministru Rinkēviču. Pašreizējais Valsts prezidents Egils Levits atteicies no kandidēšanas uz otro termiņu.

Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks maija pēdējā dienā.