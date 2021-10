Rinkēvičs aicina Baltkrieviju ievērot starptautiskās saistības un pārtraukt hibrīduzbrukumu ES dalībvalstīm

Piektdien Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Igaunijas galvaspilsētā Tallinā piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes neformālajā sanāksmē, lai runātu par situāciju Baltkrievijā. Savā uzrunā ministrs vērsa uzmanību uz pērnā gada prezidenta vēlēšanu norisi Baltkrievijā, portālu "Delfi" informēja Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa.

"Tā vietā, lai iesaistītos dialogā ar pilsonisko sabiedrību, režīms vardarbīgi apspieda miermīlīgos protestus. Tika izmantota līdz šim nedzirdēta un teroristiska metode – piespiedu lidojuma novirzīšana, lai aizturētu politisko pretinieku. Šodien mēs dzirdējām liecības par brutāliem cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas pēc represiju sākuma sniedza atbalstu baltkrieviem – medicīnisko palīdzību, psiholoģisko atbalstu, juridisko palīdzību, stipendijas, tūlītēju palīdzību žurnālistiem un citiem mediju darbiniekiem. Tūkstošiem baltkrievu nācās bēgt no valsts, daudzi no viņiem paglābās kaimiņvalstīs, tostarp Latvijā," sacīja Rinkēvičs.

"Kopš vasaras mēs redzam, ka Baltkrievijas režīms organizē cilvēku ierašanos no trešajām valstīm uz Baltkrieviju, solot viņiem vieglu piekļuvi Eiropas Savienībai. Kad šie cilvēki saprot, ka viņi ir ievilināti Baltkrievijā un Eiropas Savienības robežas ir aizsargātas, viņiem rodas grūtības atgriezties dzimtenē. Režīms izmanto draudus un fizisku spēku, lai piespiestu viņus nelikumīgi šķērsot ES robežu. Tā galvenais mērķis ir destabilizēt ES un jo īpaši trīs ES kaimiņvalstis. Tā ir skaidra atriebība tam, ka mēs atbalstām Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un dodam pajumti un aizsardzību baltkrieviem, kuri pieprasa brīvas un godīgas vēlēšanas savā valstī," uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs.

Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Lukašenko režīms veic hibrīduzbrukumu ES dalībvalstīm. Tas ir organizēts ne tikai, lai ietekmētu ES, bet arī lai gūtu finansiālu peļņu no šīm nelikumīgajām darbībām. Šajā ziņā Baltkrievijas varas iestāžu rīcība atgādina cilvēku kontrabandistu un organizētās noziedzības tīklu darbības.

"Turklāt operāciju papildina masveida dezinformācijas kampaņa, lai diskreditētu kaimiņos esošās Eiropas Savienības valstis un novērstu uzmanību no Lukašenko valdības brutalitātes pret tautu," piebilda ministrs.

Latvijas ārlietu ministrs aicināja starptautisko sabiedrību pieprasīt Baltkrievijas varas iestādēm ievērot starptautiskās saistības, pārtraukt brutālos cilvēktiesību pārkāpumus un necilvēcīgo politiku, izmantojot cilvēkus no trešajām valstīm politiskiem nolūkiem.