Rinkēvičs aicina neizmantot Baltkrievijas gaisa telpu un pārtraukt sadarbību ar tās aviokompānijām

Ņemot vērā svētdien, 23. maijā, Baltkrievijas varasiestāžu īstenoto aviokompānijas "Ryanair" civilā reisa piespiedu novirzīšanu un nosēdināšanu Minskas lidostā, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) ir vērsies pie satiksmes ministra ar aicinājumu aizliegt Latvijā reģistrētajām aviokompānijām izmantot Baltkrievijas gaisa telpu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ņemot vērā notikušo, Baltkrievijas gaisa telpa nav uzskatāma par drošu, un mēs nedrīkstam pieļaut mūsu pasažieru apdraudēšanu," preses paziņojumā pauda Rinkēvičs, kurš aicina pārtraukt sadarbību ar Baltkrievijas aviokompānijām, īpaši ar nacionālo aviokompāniju "Belavia".

Kā norāda Ārlietu ministrijas preses dienests, šobrīd Eiropas Savienības dalībvalstis turpina saskaņot rīcību, lai pieņemtu vienotu lēmumu un izvērtētu iespējamo vēršanos pret iesaistītajām baltkrievu amatpersonām.

Jau ziņots, ka lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem – opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Uz notikušo reaģēja arī triju Baltijas valstu prezidenti, kuri nosodījuši Baltkrievijas režīma varasiestāžu veikto pasažieru lidmašīnas sagrābšanu un pieprasījuši nekavējoties atbrīvot Minskā aizturēto opozicionāru Romānu Protaseviču.