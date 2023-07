Rinkēvičs: ar vislielāko godu uzņemos kļūt par Latvijas 'Ordeņa galvu'

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sestdien, 8. jūlijā, Saeimā saņēma Latvijas valsts augstākos apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi un Atzinības krustu, tādējādi iegūstot Valsts prezidenta tiesības uz ordeņiem, portālu "Delfi" informēja prezidenta kancelejā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzrunā klātesošajiem Rinkēvičs atzina, ka viņš ir bijis daudzās ceremonijās, kurās Latvijas iedzīvotāji un Latvijas draugi saņem mūsu valsts augstākos apbalvojumus.

"Vienmēr esmu bijis tiešām iedvesmots par to, ar kādu prieku, pateicību un arī godu viņi saņem un pēc tam nēsā mūsu Latvijas valsts augtākos apbalvojumus. Tas ir augstākais mūsu Latvijas novērtējums dažādu profesiju un dažādu sabiedrības grupu cilvēkiem. Tas ir arī augstākais novērtējums mūsu draugiem un sabiedrotajiem," teica Rinkēvičs.

Viņš apliecināja, ka darīs visu, lai mūsu valsts augstākie apbalvojumi tiktu tiem, kuri "ir gājuši caur ērkšķiem un zvaigznēm, kuri ir bijuši stipri un cīnījušies vai kuri ir godaprāta ļaudis".

"Man ir uzlikta ļoti augsta latiņa. Katrs no jums, sākot no Gunta Ulmaņa, Vairas Vīķes-Freibergas, Valda Zatlera, Andra Bērziņa, Raimonda Vējoņa un Egila Levita, ir darījuši visu, lai šo ordeņa godu turētu augstā cieņā. Es to turpināšu! Tāpēc es ar vislielāko godu un pateicību uzņemos kļūt par Latvijas "Ordeņa galvu"," uzsvēra Valsts prezidents.

Saskaņā ar Valsts apbalvojumu likumu, Valsts prezidents, stājoties amatā, iegūst tiesības uz Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta augstāko šķiru un Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi.

Rinkēvičam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā 2004. gadā ir piešķirta un pasniegta Viestura ordeņa augstākā šķira, līdz ar to Rinkēvičs, stājoties Valsts prezidenta amatā, ieguva tiesības uz Triju Zvaigžņu ordeņa un Atzinības krusta augstāko šķiru un Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi.

Iepriekš Ordeņu kapitula kanclere Sarmīte Ēlerte norādīja, ka augstākie valsts apbalvojumi, to piešķiršana un pasniegšana ir vēsturiska un neatņemama Valsts prezidenta kā valsts galvas funkcija.

"Tā ir viena no Valsts prezidentam Satversmē piešķirtajām valsts reprezentācijas izpausmēm un noteikta Valsts apbalvojumu likumā. Lai Valsts prezidents varētu īstenot apbalvošanas funkciju, viņš, stājoties amatā, pats iegūst tiesības uz katra ordeņa augstāko šķiru un Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi. Tas nozīmē, ka Valsts prezidents, stājoties amatā, tiek iecelts katrā no trijiem ordeņiem, kļūstot par "Ordeņa galvu"," teica Ēlerte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts apbalvojumu lietu pārzināšanai pastāv Ordeņu kapituls. Ordeņu kapitula kancleru un locekļus ieceļ Valsts prezidents uz savu pilnvaru laiku.