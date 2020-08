Rinkēvičs mudina Baltkrievijas varasiestādes atturēties no spēka izmantošanas

Rīga, 9.aug., LETA. Baltkrievijas varasiestādēm vajadzētu atturēties no spēka izmantošanas pret miermīlīgiem protestētājiem, mikroblogošanas vietnē "Twitter" svētdienas vakarā raksta Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Viņš norāda, ka cieši seko līdzi notikumu attīstībai Baltkrievijā. Politiķis arī aicina kaimiņzemes varasiestādes atbrīvot Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu gaisotnē aizturētos aktīvistus un žurnālistus.

Politisko pamatbrīvību ievērošana ir būtisks priekšnosacījums Baltkrievijas suverenitātes stiprināšanai un turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību, tviterī raksta Rinkēvičs.

Closely following developments in #Belarus, Belarussian authorities should refrain from use of force against peacful protesters, release detained activists & journalists. Respecting basic political freedoms is key for strengthening sovereignty of 🇧🇾 and further relations with 🇪🇺