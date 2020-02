Rinkēvičs: nepieciešama aktīva rīcība LGBT diskriminācijas izskaušanai pasaulē

Lai gan situācija ar seksuālo minoritāšu tiesībām pēdējos gados pasaulē ir vērojamas pozitīvas tendences, tomēr vairākās valstīs lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) kopienas pārstāvji joprojām nevar pilnā apmērā baudīt cilvēktiesību un brīvību normas, piektdien Minhenes Drošības konferences ietvaros notiekošajā diskusijā uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Mūsdienās ir vairāk nekā 60 valstis, kurās darbojas likumi, kas uzskata viendzimuma attiecības par krimināli sodāmu rīcību. Šajā kontekstā ministrs atzinīgi vērtē ASV iniciēto diskusiju par LGBT dekriminalizāciju, aktualizējot seksuālo minoritāšu stāvokļa problēmu atsevišķās valstīs, kā arī meklējot veidus, kā uzlabot situāciju šajā jomā, portālu "Delfi" informēja Ārlietu ministrija.

Politiķis atzīmēja, ka diskusija par LGBT dekriminalizācijas nepieciešamību nav uzskatāma par rietumu vērtību vai normu uzspiešanas mēģinājumu, jo visu veidu diskriminācijas izskaušana ir viena no saistībām, kuras valstis uzņemas, pievienojoties starptautisko cilvēktiesību konvencijām. Zīmīgi, ka viena no diskusijām par LGBT dekriminalizāciju notiek Minhenes Drošības konferences ietvaros, kas liecina, ka cilvēkdrošība ir daļa no plašākas diskusijas par drošību mūsdienu pasaulē.

"Īpaši satrauc tas, ka diemžēl dažās valstīs pēdējā laikā tiek sperti soļi, kas paredz jaunus vai vēl bargākus sodus LGBT saistībā ar viendzimuma attiecībām. Viens no negatīvajiem piemēriem, kas apliecina, ka LGBT pārstāvji tiek pakļauti vajāšanai un spīdzināšanai, ir notiekošais Krievijas Ziemeļkaukāza reģionā Čečenijā. Latvija turpinās pievērst uzmanību šim jautājumam starptautiskajās organizācijās arī turpmāk," teikts ministrijas paziņojumā.

Rinkēvičs ir pārliecināts, ka ir nepieciešams izmantot visus starptautiskās sabiedrības rīcībā esošos diplomātiskos un divpusējā dialoga instrumentus, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvēšanas kustību valstīs, kurās šādi ierobežojumi darbojas, kā arī, lai izskaustu visa veida diskrimināciju.