Rinkēvičs pateicas Austrālijas un Jaunzēlandes latviešiem; atvainojas par vēstniecības atvēršanas atlikšanu

"Vēlētos izteikt jums pateicību – trimdas pārstāvjiem un to pēctečiem – par jūsu ticību Latvijas neatkarības atdzimšanai, par jūsu atbalstu Latvijas atjaunošanai," tā, sveicot Austrālijas un Jaunzēlandes latviešus gaidāmajā Latvijas 101. gadadienā, publiskā vēstulē raksta Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Austrālija ir viena no Latvijas diasporas lielvalstīm. Pēc Otrā pasaules kara Austrālija bija viena no valstīm, kura deva patvērumu latviešiem, kā rezultātā ir izveidojusies viena no lielākajām latviešu diasporas kopienām pasaulē.

"Paldies jums par nerimstošu darbu latviešu valodas, kultūras un tradīciju uzturēšanā gadu desmitiem un milzīgā attālumā. Vēlos pateikties arī kopienas jaunajiem pārstāvjiem, kuri dažādu iemeslu vadīti ieradušies Austrālijā un Jaunzēlandē nesen un saglabā saites ar Latviju, un cenšas dot savu artavu Latvijas attīstībā. Jūs pārstāvat ievērojamu mūsu tautas daļu, un tas izvirza mums jaunus kopīgus uzdevumus," vēstulē norāda ministrs.

Latvijai, kā viņš raksta, ir ļoti svarīgi cilvēki, kuri, neskatoties uz etnisko vai valstisko piederību, uztur un veido saikni ar Latviju: "Diasporas politika pēdējā desmitgadē strauji veidojusies un nonākusi līdz Diasporas likuma pieņemšanai pagājušā gada beigās. Esam gatavi strādāt, lai jūsu saikne ar Latviju būtu arvien ciešāka. Austrālijas un Jaunzēlandes latvieši ir un būs būtisks dialoga partneris, veidojot turpmāko diasporas politiku. Augstu vērtējam līdzšinējo sadarbību un priecājāmies par Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu pārstāvību šogad izveidotajā Diasporas konsultatīvā padomē."

"Vēstniecības atvēršana Austrālijā ilgstoši ir bijusi Ārlietu ministrijas darbakārtībā. 2020. gadā tika plānota vēstniecības atvēršana Austrālijā, lai stiprinātu saikni ar diasporu un veicinātu ekonomisko sadarbību. Man ar patiesu nožēlu jāteic, ka, ņemot vērā kopējās valdības prioritātes, Ārlietu ministrija ir piekritusi vēstniecības atvēršanu atlikt. Aicinu ar izpratni uztvert šo lēmumu un vēlos apliecināt, ka vēstniecības atvēršana Austrālijā ir un paliek Ārlietu ministrijas prioritāte un jautājums tiks virzīts nākamo gadu valsts budžeta plānošanas procesā," solīja ministrs.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets 6. novembrī ārkārtas sēdē, lemjot par iesniegtajiem priekšlikumiem nākamā gada valsts budžeta likumprojekta otrajam lasījumam, nolēma kopumā pārdalīt solītos papildu 18 miljonus eiro mediķu atalgojuma palielināšanai.

Galvenie resursu avoti, no kuriem valdība pēdējā brīdī paredzējusi pārdalīt līdzekļus, bija vairāk nekā 3 miljoni no Ārlietu ministrijas, jo 1,6 miljonu maksājums OECD tiek pārcelts no nākamā gada un veikts šajā gadā, kā arī tagad par 1,5 miljoniem samazināti plānotie ministrijas izdevumi, kas bija paredzēti vēstniecības atvēršanai Austrālijā.