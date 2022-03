Ropažos sāks Ērgļu ceļa pārbūvi; remonta laikā ieviesīs četrus luksoforus

Sliktā ceļa seguma dēļ otrdien uzsāk uzsāk reģionālā autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) posma no Rīgas apvedceļa (Baltezers–Saulkalne) (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem (P10) pārbūves darbus, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Jau no otrdienas tur ieviesīs četrus ar luksoforu regulētus posmus un paredzamais būvdarbu posma šķērsošanas laiks būs līdz pat stundai.

Maksimālā ātruma ierobežojums visā būvdarbu posmā 70 km/h, darba zonā – 50 km/h.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar papildu laiku ceļā, ievērot posmā noteiktos satiksmes ierobežojums un luksofora signālus.

Būvdarbu ietvaros 16 kilometru garajā posmā plānots reciklēt veco ceļa segumu un ieklāt jaunu asfaltbetona segumu, kā arī atjaunot pieturvietas un ceļa aprīkojumu.

Darbus veic AS "ACB" par līgumcenu 8 373 737,77 miljoni eiro (ar PVN). Finansējums nāk no valsts budžeta līdzekļiem. Pārbūves projekta autors ir AS "Ceļuprojekts".

Darbus plānots pabeigt 2023. gadā.