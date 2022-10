Zemkopības ministrija (ZM) rosina atcelt Covid-19 pandēmijas laikā ieviesto liegumu ievest Latvijā ūdeles, izriet no saskaņošanai nodotajiem Veselības ministrijas (VM) izstrādātajiem grozījumiem noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

2021. gada izskaņā "Delfi" izpētīja, ka zvēraudzētavā SIA "Baltic Devon Mink" kopš pērnā pavasara, pēc pētnieku teiktā, nekontrolēti attīstās jaunas Covid-19 mutācijas. Turklāt vīruss jau bija vairākkārt šķērsojis sugu robežas – no cilvēkiem pārnesies uz ūdelēm un atpakaļ. Tas ir bīstami, jo tādā veidā var rasties jauns Covid-19 variants.

Lai novērstu jauna Covid-19 paveida rašanos zvēraudzētavā, Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskā padome iepriekš rekomendēja ūdeles likvidēt. Saskaņā ar provizoriskām aplēsēm, dzīvnieku izkaušana un novietnes slēgšana varētu izmaksātu ap 20 miljoniem eiro. Tomēr valsts lēma neprasīt "Baltic Devon Mink" izkaut ūdeles, turklāt ZM apņēmās izstrādāt regulējumu, pieprasot īstenot stingrākus biodrošības pasākumus visās Latvijas zvēraudzētavās.

ZM informācija liecina, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzņēmumam noteiktos ierobežojumus atcēla šā gada 4. martā saistībā ar Covid-19 epidemioloģiskās situācijas būtisku uzlabošanos novietnē.

Tāpat valdība pērn decembrī lēma par aizliegumu Latvijā ievest ūdeles.

Tomēr tagad ZM vērsusies pie Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), lūdzot sniegt vērtējumu par ūdeļu ievešanas aizlieguma normas pārskatīšanu.

SPKC šā gada 17. augustā informējusi ZM, ka spēkā esošais aizliegums novērš Covid-19 vīrusa ievešanas riskus ar ūdelēm no skartajām ūdeļu novietnēm. Tāpat SPKC norāda, ka Covid-19 viegli izplatās ūdeļu populācijā un to grūti izskaust novietnēs, līdz ar to vīruss ilgstoši cirkulē un mutē, radot papildu riskus novietnes strādājošajiem un citiem iedzīvotājiem, kā arī novietņu uzraudzība un situācijas kontrole prasa papildu resursus.

SPKC atzīst, ka joprojām, lai samazinātu Covid-19 ievešanas, izplatīšanās un jaunu variantu rašanās riskus, nevajadzētu ļaut ievest dzīvas ūdeles no ganāmpulkiem, kurās ir aktīvs Covid-19 slimības uzliesmojums; neievest dzīvas ūdeles, kamēr izcelsmes valsts veselības aizsardzības amatpersona nav atļāvusi tās izvest; neievietot importētās ūdeles jau izveidotā ganāmpulkā, kamēr tām nav veikta 21 dienu ilga karantīna un pēc tam saņemts negatīvs Covid-19 testa rezultāts.

Ņemot vērā minēto, rosināts epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikumos paredzēt ūdeļu ievešanas nosacījumus - atļaut Latvijā ievest pret Covid-19 vakcinētas ūdeles.

Ar noteikumu grozījumiem rosināts atļaut Latvijā ievest pret Covid-19 vakcinētas ūdeles tiklīdz Eiropas Zāļu aģentūra vakcīnu būs apstiprinājusi.

Šādā gadījumā dzīvnieku īpašnieks vai turētājs varēs ievest ūdeles no citas dalībvalsts novietnes, kurā pārvietošanai paredzētās ūdeles būs dzimušas vai atradušās ne mazāk kā 60 dienas pirms pārvietošanas; ūdelēm nebūs konstatēta Covid-19 infekcija utt. Noteikumos arī paredzēti PVD pienākumi zvēraudzētavu kontrolē.

Minētās izmaiņas noteikumos vēl ir jāsaskaņo ar citām ministrijām, bet gala lēmums jāpieņem valdībai.

Jau vēstīts, ka Saeima 22. septembrī galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz no 2028. gada aizliegt dzīvnieku audzēšanu tikai kažokādu iegūšanai.