Rosina ļaut plašāk iesaistīt zemessargus pastiprinātās robežapsardzības nodrošināšanā

Paredzēts paplašināt iespējas iesaistīt zemessargus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma nodrošināšanā, paredz aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces (NA) un Aizsardzības ministrijas sagatavotie priekšlikumi.

Priekšlikumi iesniegti Saeimā galīgajā lasījumā skatītajiem grozījumiem Zemessardzes likumā.

Likumā rosināts noteikt, ka zemessargu var iesaistīt Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā arī vairāk par 30 dienām gadā arī pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanas gadījumā.

Mūrniece skaidro, ka izmaiņas nepieciešamas, jo likumā pašreiz nav paredzēta iespēja zemessargus iesaistīt uz ilgāku laiku par 30 dienām, nedz arī pienākums darba devējam atbrīvot zemessargu, kas iesaistīts šāda dienesta uzdevuma pildīšanā, no darba pienākumu pildīšanas. Arī izglītības iestādei nav noteikts pienākums atbrīvot atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei iesaistīto zemessargu no mācībām, studijām.

Tāpēc piedāvāties grozījumi paredz arī to, ka uz šo laiku zemessargu darba devējam vajadzēs atbrīvot no darba pienākumu pildīšanas, saglabājot darba vietu, kā arī izglītības iestādei uz attiecīgo laiku atbrīvot no mācībām, studijām.