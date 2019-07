Rosinot celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai, jāatceras par solījumu 'ar nodokļiem nespēlēties', saka Judins

Rosinot apsvērt iespēju celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai, prātā būtu jāpatur solījums šogad "ar nodokļiem nespēlēties", sacīja partiju apvienības "Jaunā vienotība" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Judins.

Judins atgādināja, ka Latvijā patlaban dīzeļdegviela ir lētāka nekā benzīns, savukārt dažās valstīs situācija esot pretēja. Akcīzes celšana vienmēr ir "sāpīgs jautājums", teica politiķis, gan uzsverot, ka nedrīkst būt situācija, kad kāds degvielas veids ir īpaši priviliģēts.

Politiķa ieskatā diskusija par akcīzes nodokļa celšanu dīzeļdegvielai ir iespējama, taču ir jādomā par to, kad to darīt. "Bija solīts, ka ar nodokļiem mēs nespēlēsimies. Man ļoti gribētos, lai tiktu izpildīts solījums par nodokļu necelšanu," pauda deputāts.

Ministrijas vienmēr piedāvās risinājumus, lai būtu iespēja izdarīt kaut ko labu, un viens no šādiem risinājums ir akcīzes nodokļa ieviešana vai tā celšana. "Bet es būtu uzmanīgs, jo ir jāizsver šāda soļa plusi un mīnusi. Labāk sākumā izpētīt, nevis piedāvāt, lai neradītu lieku satraukumu. Nav pareizi vasarā vienkārši paziņot par šādu iespējamību, ņemot vērā, ka patlaban valdības un Saeimas darbā ir pārtraukums," sacīja Judins, uzsverot, ka ar šādu piedāvājumu varēja startēt pavasarī vai nogaidīt līdz rudenim.

Judins tāpat uzsvēra, ka jautājumā par akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai celšanu noteikti jāskatās arī uz to, kāda nodokļu likme un cenas kaimiņvalstīs. Tāpat svarīgi ir ievērot zemnieku intereses, ņemot vērā dīzeļdegvielas izmantošanu lauksaimniecības tehniskai.

Jau ziņots, ka satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) iepriekš medijiem norādīja, ka autoceļu finansēšanai varētu celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. "Neskrienot laikam pa priekšu, es domāju, ka viens no finansējuma avotiem varētu būt akcīzes nodokļa palielinājums dīzeļdegvielai. Par cik mēs ejam uz vairāk videi draudzīgāku sabiedrisko transportu un vispār transportu Latvijā, tas būtu, no vienas puses, sāpīgs risinājums, bet, no otras puses, tas dotu iespēju papildus finansēt ceļus," pauda satiksmes ministrs, piebilstot, jautājums vēl tiks apspriests kopā ar iecerēto nodokļu sistēmas reformu.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai par 1000 litriem Latvijā no 2018.gada 1.janvāra ir 372 eiro, bet no 2020.gada to plānots palielināt līdz 414 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta informācija.

Atbilstoši likumam par akcīzes nodokli iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izpildot noteiktas prasības, akcīzes nodokli par 1000 litriem aprēķina 15% apmērā no akcīzes nodokļa standartlikmes dīzeļdegvielai.

Valdības veidošanas laikā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) nāca ar iniciatīvu partijām parakstīt fiskālo paktu, ar kuru partijas apņemas izpildīt un turēties pie Latvijas vidējā termiņa budžeta prognozēm, tostarp apņemoties šogad neatbalstīt nodokļu celšanu un jaunu nodokļu ieviešanu.