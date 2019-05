'Rossija RTR' un propagandists Solovjovs atgriezies Latvijas apraidē

Ir beidzies Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) noteiktais trīs mēnešu retranslācijas liegums televīzijas kanālam "Rossija RTR".

NEPLP portālam "Delfi" apstiprināja, ka "Rossija RTR" trīs mēnešu liegums beidzās 5. maijā un kanāls atkal ir pieejams tiem, kuri to vēlas redzēt. Padomē gan norāda, ka tā nav apkopojusi, cik no operatoriem atkal to piedāvā, cik aizstājuši ar kaut ko citu.

Kā pārliecinājās portāls "Delfi", Latvijas lielākie operatori atkal retranslē "Rossija RTR" un skatītājiem ir redzama arī šī kanāla spilgtākā seja – TV raidījumu vadītājs Vladimirs Solovjovs, kurš agrāk nav skopojies arī ar asu kritiku Latvijai.

Jau ziņots, ka 4. februārī stājās spēkā NEPLP lēmums uz trīs mēnešiem aizliegt Latvijā retranslēt un izplatīt televīzijas programmu "Rossija RTR".

Padome pārkāpumus – naida runu un kara kurināšanu – konstatējusi "Rossija RTR" raidījumos "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" un "60 minūtes". Kopumā lēmumā uzskaitīti un analizēti seši konkrēti raidījumi laika posmā no 2017. gada 31. maija līdz 2018. gada 22. maijam.

Piemēram, 2018. gada 22. maija raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" tā vadītājs nepārprotami un atkārtoti vērsis naidīgus izteikumus pret daļu Ukrainas valstij piederīgo, precīzāk, raidījuma vadītājs paziņojis, ka daļa ukraiņu, kas esot "banderovieši", ir jāpakar un jānošauj. Turklāt raidījuma vadītājs Solovjovs daļu ukraiņu nodēvējis par neglābjamiem nacistiem, antisemītiem un bandītiem.

Savukārt 2018. gada 11. janvāra raidījumā "60 minūtes" vairākkārt konstatēts, ka Krievijas politiķis Vladimirs Žirinovskis aicina veikt militāras darbības Ukrainas teritorijā. Tāpat vairākkārt konstatēta naida kurināšana pret ukraiņiem, apgalvojot, ka ukraiņi ir nelieši, neģēļi, bandīti, skaidrots NEPLP paziņojumā presei.

Pirms lēmuma pieņemšanas NEPLP veikusi virkni konsultāciju un vērsusies pie Latvijas un starptautiskajiem ekspertiem. Austrumeiropas politikas pētījumu centrs par vienu no raidījumiem savā atzinumā konstatējusi, ka tajā propagandētais ir kvalificējams kā naida kurināšana pret Ukrainas valsts piederīgajiem, atzīmēja NEPLP.

"Hibrīdkara apstākļos Kremļa propagandas rupors, aiz kura stāv milzu finanšu resursi, savus instrumentus ir izvietojis dažādās valstīs. Par to liecina fakts, ka "Rossija RTR" nav Krievijā, bet gan Zviedrijā, tātad Eiropas Savienībā, reģistrēta programma," uzsvērts NEPLP paziņojumā. Tādēļ NEPLP ir nosūtījusi paziņojumus Eiropas Komisijai un Zviedrijas mediju regulatoram "Swedish Press and Broadcasting Authority" par konstatētajiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un Direktīvas 6.panta pārkāpumiem, aicinot iespēju rast pusēm pieņemamu risinājumu atkārtotu pārkāpumu gadījumā.

Padome uzsvēra, ka retranslācijas ierobežošanas mērķis un uzdevums ir motivēt ārvalsts elektronisko plašsaziņas līdzekli turpmāk ievērot Latvijas likumu. Balstoties uz šo mērķi, esot izvēlēts "samērīgs apturēšanas periods" - trīs mēneši.

Tāpat ziņots, NEPLP pērn maijā brīdināja Krievijas televīzijas programmas "Rossija RTR" veidotājus, ka ierobežos programmu Latvijas teritorijā, ja konstatēs atkārtotu naida runas gadījumu.

NEPLP padomes loceklis Ivars Āboliņš maija preses konferencē informēja, ka Krievijas televīzijas kanāla "RTR" iespējamie pārkāpumi ir nopietni un pret tiem ir jāizturas ar visu bardzību. "Katrs gadījums ir diskutabls, bet, redzot visu bildi kopumā, ir skaidrs, ka runa ir par sistēmu," toreiz sacīja Āboltiņš.

2016. gadā NEPLP atkārtoti konstatētu pārkāpumu dēļ uz sešiem mēnešiem Latvijas teritorijā aizliedza retranslēt un izplatīt programmu "Rossija RTR".