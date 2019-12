Līdzšinējā partijas "Saskaņa" deputāte Baiba Rozentāle oficiāli iestājusies partijā "Gods kalpot Rīgai" (GKR), noskaidroja aģentūra LETA.

Rozentāle GKR iestājusies 16. decembrī un 18. decembrī domes sēdē tika paziņots par viņas frakcijas maiņu. Līdz ar to GKR frakcijā nu strādās 12 domnieki, bet "Saskaņas" frakcijā – 16 deputāti.

Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto" aizvadītajā nedēļā ziņoja, ka Rozentāle atstājusi "Saskaņas" rindas 10. decembrī. Prasīta par iemesliem, viņa atbildēja, ka lēmums nav bijis saistīts ar pēdējā gada skaļajiem korupcijas skandāliem Rīgas domē.

"Es nevarēju realizēt to, kādēļ iestājos partijā. Neredzēju, ka ir vēlme apvienot sabiedrību," raidījumam teica Rozentāle.

Rozentāle tobrīd vēl nekomentēja, vai vēlas kandidēt no GKR saraksta, ja notiks Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas, taču GKR valdes loceklis un Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) raidījumam apstiprinājis, ka Rozentāli plāno iekļaut kandidātu sarakstā.

Rozentāle "Saskaņā" iestājās 2011. gadā, pirms ārkārtas Saeimas vēlēšanām. Rīgas domē Rozentāle tika ievēlēta 2013. gadā.

Pirms tam viņa kandidējusi 9. Saeimas vēlēšanās no Tautas partijas saraksta, bet 2009. gada jūnijā kļuva par veselības ministri Valda Dombrovska valdībā. Šo amatu viņa zaudēja līdz ar Tautas partijas izstāšanos no valdības koalīcijas 2010. gadā. Tai pašā gadā Rozenāle kandidēja 10.Saeimas vēlēšanās no apvienības "Par labu Latviju" saraksta.