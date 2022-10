RTU Baltijas valstu vidū labākais vērtējums starptautiskā augstskolu ilgtspējas reitingā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir ieguvusi labāko reitingu starp Baltijas valstīm starptautiskajā augstskolu ilgtspējas reitingā "QS World University Rankings: Sustainability 2023", informēja RTU Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja Dita Arāja.

RTU šajā reitingā kopvērtējumā ierindota 451.-500. vietā pasaulē. Vēl no Latvijas reitingā startēja Latvijas Universitāte, kura ierindojas 501.-550. vietā. No Igaunijas reitingā iekļauta Tartu Universitāte, kura ir 501.-550.vietā, bet no Lietuvas – Viļņas Universitāte, kura palikusi 600+.vietā.

Reitingam "QS World University Rankings: Sustainability 2023" ir divas daļas, kurās vērtē augstskolu ietekmi uz vidi un sociālo jautājumu risinājumus. Daļa, kurā tiek vērtēta augstskolas ietekme uz vidi, sniedz priekšstatu par to, vai universitātes darbs, studijas un zinātniskā darbība notiek, ņemot vērā dažādos vides ilgtspējas aspektus. Savukārt daļa, kurā tiek vērtēta augstskolas sociālā ietekme, sniedz priekšstatu par universitātes izglītības kvalitāti un sociālo politiku.

Katrā no šīm daļām universitātes vērtē pēc konkrētiem kritērijiem. Sociālās ietekmes daļā par vērtēšanas kritērijiem ir izraudzīta nodarbinātība, līdztiesība, dzīves kvalitāte, ietekme uz izglītību un zināšanu apmaiņa. Savukārt ietekmē uz vidi – izglītības ilgtspēja, institucionālā ilgtspēja, kā arī zinātnes ilgtspēja.

Visaugstāk ir novērtēta RTU ietekme uz vidi, RTU ierindojot 421. vietā. Ilgtspējīga, vieda un videi draudzīga universitātes attīstība ir iekļauta RTU stratēģiskajos plānos. Veicot ilgtspējīgu resursu pārvaldību, paplašinot RTU darbinieku un studentu izpratni par vides jautājumiem un sekmējot videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu, RTU īsteno iniciatīvu "Zaļā Ķīpsala", kurā darbinieki un studenti tiek aicināti taupīt resursus un svarīga loma ir RTU zinātnieku inovācijām – tās tiek aprobētas RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, tā veicinot ilgtspējīgu pilsētiņas apsaimniekošanu.

Savukārt sociālās ietekmes sadaļā RTU ir ierindota 501+. vietā. Apzinoties, ka RTU galvenais ir cilvēkresursi, universitāte veido motivējošu vidi darbiniekiem un studentiem. RTU jau vairākus gadus ir atzīta par "Ģimenei draudzīgu darbavietu", kas apliecina RTU atbalstu darbiniekiem, lai viņi profesionālos pienākumus varētu saskaņot ar ģimenes dzīvi. RTU darbiniekiem nodrošina elastīgus darba apstākļus un izaugsmes iespējas, un savā pārvaldības modelī ir ieviesusi Eiropas Kvalitātes vadības fonda kvalitātes vadības sistēmu, par to iegūstot četru zvaigžņu novērtējumu "Recognized by EFQM", stāstīja Arāja.

Pēc reitinga datiem, arī LU visaugstāk tika novērtēta universitātes ietekme uz vidi, ierindojot LU 415. vietā, bet sociālās ietekmes sadaļā tā ieņem 501+. vietu.

"QS World University Rankings: Sustainability 2023" ir pirmais šāda veida reitings, kura mērķis – novērtēt, kā universitātes rīkojas, lai risinātu globālos jautājumus – vides, sociālās un pārvaldības problēmas.

Pirmās trīs vietas reitingā secīgi aizņem Kalifornijas Universitāte ASV un divas Kanādas augstskolas - Toronto Universitāte un Britu Kolumbijas Universitāte.