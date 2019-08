Rudenī Latvijas teritorijā plānots organizēt divas plašas starptautiskas militārās mācības - "Sudraba bulta" un "Furious Axe", uzzināja Aizsardzības ministrijā.

No 23. septembra līdz 6. oktobrim Latvijas teritorijā plānots organizēt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Sudraba bulta". Tās ir štābu un vienību mācības komandvadības pilnveidošanai, valsts aizsardzības operāciju plānošanai un vadīšanai.

Tajās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Latvijā dislocētās Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas. Mācības tiek rīkotas, lai pilnveidotu sadarbību starp NBS vienībām un starptautiskajiem partneriem.

NBS plāno piedalīties mācībās, lai pārbaudītu un pilnveidotu Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandvadības, mobilitātes un kaujas spējas, sertificētu Baltijas bataljonu dalībai NATO Reaģēšanas spēkos 2020. gadā, kā arī attīstītu uzņemošās valsts atbalsta spējas, nodrošinot sabiedroto spēku darbību Latvijas teritorijā.

Savukārt no 28. oktobra līdz 10. novembrim Latvijā plānots organizēt NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Furious Axe". Tās būs bataljona kaujas grupas līmeņa taktiskās lauka mācības, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Latvijas, Igaunijas, kā arī no Igaunijā dislocētās Lielbritānijas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas.

NBS plāno piedalīties šajās mācībās, lai vingrinātu un pilnveidotu uzņemošās valsts atbalsta spējas, nodrošinot sabiedroto spēku darbību Latvijas teritorijā.

Plānots, ka katrā no militārajām mācībām piedalīsies vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām.

Mācību rīkošanai vēl nepieciešams valdības lēmums.