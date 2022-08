Rudenī pret Covid-19 vakcinēties plāno 36% Latvijas iedzīvotāju, liecina aptauja

Šī gada rudenī pret Covid-19 vakcinēties plāno 36% Latvijas iedzīvotāju, to neplāno darīt 49%, bet vēl 15% nav konkrētu plānu, noskaidrots "Benu Aptiekas" pasūtītajā aptaujā.

Vērtējot datus pēc respondentu dzimuma, redzams, ka biežāk vakcinēties pret Covid-19 plāno vīrieši – viņu vidū tādu ir 38%, kamēr sieviešu vidū – 34%. Tikmēr pretēju atbildi sniedza 48% vīriešu un 51% sieviešu, bet vēl 14% vīriešu un 15% sieviešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Pēc aptaujāto vecuma spriežot, rudenī vislielāko gatavību vakcinēties pret Covid-19 pauž iedzīvotāju grupa vecumā no 55 līdz 74 gadiem – viņu vidū to plāno darīt 42%, kam ar 39% seko respondenti vecumā no 25 līdz 34 gadiem un iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Salīdzinoši retāk šādu atbildi sniedza iedzīvotāji vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem – 31% un jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 26%.

Salīdzinot rezultātus pēc ģimenē izmantotās sarunvalodas, atklājies, ka biežāk vakcinēties plāno latvieši – viņu vidū šis rādītājs ir 38%, kamēr krievvalodīgajiem – 27%. Tikmēr vakcinēties neplāno 48% latviešu un 60% krievvalodīgo, bet vēl 14% latviešu un 13% krievvalodīgo konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Salīdzinot datus pēc respondentu izglītības līmeņa, secināms, ka biežāk pozitīvu atbildi par gatavību vakcinēties pret Covid-19 sniedza iedzīvotāji ar iegūtu augstāko izglītību – viņu vidū šis rādītājs augusta sākumā bija 39%, kamēr respondentiem ar vidējo izglītību – 33%.

Tikmēr vakcinēties neplāno 47% respondentu ar iegūtu augstāko izglītību un 52% aptaujāto ar vidējo izglītību, bet vēl attiecīgi 14% un 15% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", no 8. līdz 9. augustam aptaujājot 1518 respondentus.

"Benu Aptiekas" ir daļa no Eiropas mēroga aptieku tīkla, kas apvieno aptuveni 700 aptieku Čehijā, Šveicē, Nīderlandē, Ungārijā, Serbijā, Slovākijā, Igaunijā un Lietuvā. "Benu Aptieku" tīkls ir viens no vadošajiem zāļu mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kas apvieno 79 aptiekas visos lielākajos valsts reģionos.