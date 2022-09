Rudens Covid-19 cēliens: 4. pote ļaušot pat nesaslimt

Divi portāla "Delfi" uzrunātie speciālisti laiku intervijai par pielāgotajām Covid-19 vakcīnām izbrīvē mirklī, kad pārbrauc no vienas vietas uz citu. Tas ilustrē divas lietas – veselības jomā nodarbināto speciālistu aizņemtību un vakcinācijas pret Covid-19 procesa ikdienišķumu. Potēšanās pret Covid-19 sāk ieņemt gripas vakcinācijas veidolu – ikgadēju un sezonālu. Šoruden vakcinācija notiks ar jaunajām, omikrona paveidiem pielāgotajām vakcīnām.

4. pote – kam un kad?

Īsā atbilde uz jautājumu ir – visiem vecumā virs 12 gadiem.



1. septembrī lietošanai Eiropas Savienībā apstiprināja pirmās divas pielāgotās vakcīnas – "Comirnaty Original/Omicron BA.1" un "Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1". Šajās vakcīnās puse no sastāva palīdz "apkarot" tieši omikrona paveidus, teic ģimenes ārsts, Imunizācijas valsts padomes (IVP) loceklis Ainis Dzalbs. Ja oriģinālā vakcīna pasargāja un joprojām pasargā no mirstības un smagas slimības gaitas, tad pielāgotā vakcīna pasargā no pašas saslimšanas ar Covid-19. Latvijas Universitātes (LU) profesora un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) infektologa Uga Dumpja ieskatā, tas arī ir viens no svarīgākajiem iemesliem, lai poti saņemtu. Lai arī omikrona paveidi nudien nav tik "nikni" kā delta, izvairīšanās no saslimšanas nozīmē, ka cilvēkam nebūs jāizolējas. Tāpat arī izsprukšana no saslimšanas mazina iespēju slimniekam ar Covid-19 inficēt kādu, kuram sasirgšana var izrādīties ļoti bīstama.