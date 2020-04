Rukšānes-Ščipčinskas ienākumi pērn ap 79 200 eiro

Saeimas deputātes un rakstnieces Daces Rukšānes-Ščipčinskas (A/P) ienākumi pērn bijuši ap 79 200 eiro, liecina viņas Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamā valsts amatpersonas deklarācija par 2019. gadu.

Saeimas maksātā alga pērn bijusi 36 600 eiro, Lauku atbalsta dienests samaksājis 486 eiro, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātā pensija bijusi 4340 eiro, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības maksātais honorārs bijis 451 eiro, Latvijas Televīzijas maksātais honorārs 60 eiro, apgāds "Zvaigzne ABC" viņai samaksājis 62 eiro honorāru, SIA "Izdevniecība Dienas Mediji" maksātais honorārs bijis 1356 eiro, SIA "Dienas Grāmata" maksātais honorārs bijis 2567 eiro, Valkas novada domes maksātais honorārs – 150 eiro, no Adeles Marijas Rukšānes saņemti 614 eiro, no Annemarijas Sofijas Rukšānes – 170 eiro, bet Jānis Rukšāns samaksājis 800 eiro.

Ainārs Ščipčinskis samaksājis 28 590 eiro, no Andas Burves-Rozītes gūti 358 eiro ienākumi, Dainis Logins samaksājis 978 eiro uzturlīdzekļus, Ķīnas "Shanghai Translation Publishing" maksātais honorārs bijis 84 eiro, no Francijas "Vestiaire Collective" saņemti 1165 eiro, no Kristīnes Ulbergas saņemti 100 eiro, no Ances Tarvidas – 5,5 eiro, bet "ERGO Life Insurance SE" Latvijas filiāles maksātā apdrošināšanas atlīdzība bijusi 288 eiro.

Deputāte deklarējusi divus transportlīdzekļus – viņas īpašumā esošu 2006. gadā ražotu piekabi laivu trasportēšanai "HARBECK BT 3500", bet viņas valdījumā bijusi 2011. gadā ražota "Land Rover" markas automašīna.

Kā kopīpašums deklarēta zeme un ēkas Stalbes pagastā.