Rukšānes-Ščipčinskas kopējie ienākumi pērn palielinājušies par 10 640 eiro

Saeimas deputātes Daces Rukšānes-Ščipčinskas (AP) kopējie ienākumi pagājušajā gadā bijuši 95 285 eiro jeb par 10 640 eiro lielāki nekā 2020. gadā, liecina viņas valsts amatpersonas deklarācija.

Divas lielākās viņas ienākumu pozīcijas bija alga Saeimā un no vīra saņemtā summa. Rukšānes-Ščipčinskas alga Saeimā bijusi 40 706 eiro, kas ir par 4220 eiro vairāk nekā 2020. gadā, bet no vīra saņēmusi 43 422 eiro, kas ir par 11 002 eiro vairāk nekā 2020.gadā.

Rukšāne-Ščipčinska pagājušajā gadā saņēmusi arī pensiju 4859 eiro apmērā un apdrošināšanas atlīdzību 553 eiro, liecina deklarācijā norādītā informācija. Tāpat politiķe saņēmusi vairākus honorārus, tajā skaitā no SIA "Dienas grāmata" 3089 eiro, no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) 1213 eiro un no SIA "Izdevniecība "Dienas mediji"" 786 eiro.

Politiķes lietošanā ir pērn reģistrēta 2020. gada izlaiduma automašīna "Range Rover Evoque". Pirms tam deputāte lietoja vecāku, 2011. gada izlaiduma "Land Rover Discovery".

Deputātei kopīpašumā ir divi nekustamie īpašumi Stalbes pagastā - zemes gabals un viens īpašums, kas norādīts kategorijā "Pārējie".