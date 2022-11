Runāšana – sudrabs, vēl ilgāka runāšana – zelts. Diplomātiskais un atbildību nemīlošais Kariņš

14 stundas – tā ir garākā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) vadītā Ministru kabineta (MK) sēde Covid-19 pandēmijas sākumposmā, kuru sarunās ar "Delfi" atminas vairāki tajā klātesošie. Kategorijā "kurš spēj atrast kompromisu un ilgi runāt ar visdažādākajiem spēlētājiem" Kariņš ir grūti pārspējams, teic politikas lietpratēji. Uzvara šajā nominācijā ir sevišķi noderīga miera laikos, taču tāds posms nebija aizvadītais 13. Saeimas sasaukums. Laikā, kas bija zīmīgs ar to, ka vienu krīzi nomainīja nākamā, Kariņš valdību vadīja tā, it kā nekādas krīzes nebūtu.

Pēc politiskās loģikas un prognozēm, Kariņš būs jaunās valdības vadītājs. Par to liecina arī tas, ka tieši viņam Valsts prezidents Egils Levits uzticēja vadīt sarunas par nākamo koalīciju. Vai Kariņš ir piemērots valdības vadītājs – "Delfi" meklē atbildi uz šo jautājumu kopā ar politiķiem, kuri ar viņu strādājuši dažādos Kariņa karjeras posmos.

Premjera amatu bija jāgaida 15 gadus



Kopumā Kariņš savā politiskajā karjerā ieņēmis dažādus amatus – bijis gan 8. Saeimas deputāts, gan Aigara Kalvīša valdības ekonomikas ministrs, gan arī Eiropas Parlamenta (EP) deputāts. Taču viņa politiskais gājums sākās ar atbildi Einara Repšes, harizmātiskā latviešu politiķa un partijas "Jaunais laiks" dibinātāja, aicinājumam veidot partiju. "Viņš bija viens no pirmajiem, kas aktīvi atsaucās un pats izrādīja iniciatīvu, iesaistoties jaunās partijas veidošanā," stāsta Repše.Kad Repšes valdībā 2004. gadā samilza konflikts starp premjeru un vienu no koalīcijas partnerēm – Latvijas Pirmo partiju –, kuru vadīja Ainārs Šlesers (šobrīd LPV), Repšes valdība atkāpās. Ja toreiz to atkārtoti atļautu veidot "Jaunajam laikam", to uzticētu darīt Kariņam.