Rusiņš dūris arī pie lielveikala. Jaunus faktus atklāj noslepkavotās ģimene un advokāte

Ilze (vārds mainīts) bija klusa un nosvērta sieviete. Ar augstāko izglītību. Gribēja vēl izmācīties arī par fizioterapeiti, interesēja medicīna. Kādu brīdi apmeklēja vēderdeju nodarbības. Ar Leonu Rusiņu iepazinās laikā, kad strādāja degvielas uzpildes stacijā "Virši". Rusiņš kā šoferis-tālbraucējs mēdza tur piestāt. Vairākas reizes piedāvājies Ilzi aizvest mājās, līdz abu starpā uzplaukušas attiecības. Abu dēlam nesen palika seši gadi.

Attiecības oficiāli reģistrētas nebija. Kopā pāris nedzīvoja otro gadu, jo Ilze tās nolēma izbeigt – Rusiņš mēdza pacelt roku pret viņu. Ilze pārcēlās dzīvot pie mammas. Uzreiz pēc izšķiršanās Rusiņš sāka Ilzi vajāt, cenšoties panākt kopdzīves atjaunošanu.

Dienu pirms traģēdijas Ilze devās pie friziera. Sestdienā, 15.aprīlī. Rusiņš to zināja, jo izsekoja. Savā prātā bija iztēlojies, ka viņa pucējas, lai satiktos ar kādu vīrieti.Nākamās dienas pēcpusdienā, kad Ilze kopā ar mammu un sešgadnieku bija apkopusi ģimenes kapus netālu no Jēkabpils un automašīnā devās prom, ceļu aizšķērsojis pretimbraucošais auto. Izkāpis Rusiņš. Ar cirvi izsitis stiklu un uzbrucis Ilzei. "Tad viņš aizgāja līdz mašīnai, paņēma no tās nazi un uzbruka vēlreiz," atminas Ilzes mamma Māra (vārds mainīts), kad tiekamies dzimtas mājās netālu no Jēkabpils. Zem trauslās sirmgalves acīm vērojami lieli zilumi. Uzbrukumā cieta arī viņa, vairākas dienas ārstējās slimnīcā.

No piedzīvotā šoka tobrīd nav spējusi izsaukt ātro palīdzību. Telefonā spiedusi pirmo numuru, kas bijis atrodams kontaktu sarakstā. Tā izrādījās kaimiņiene. Nespējot līdz galam uztvert Māras vēstīto, arī viņa palīdzību uzreiz neizsauca, bet zvanīja citam kaimiņam – Ingum Liseckim. "Stāstījums bija ļoti saraustīts, tāpēc, lai precizētu, kas īsti noticis, es pats zvanīju Mārai," atceras Liseckis. Tieši viņš izsauca policiju un ātro palīdzību. Kad dienesti ieradās, Ilze jau bija mirusi. Tā stāsta Māras brālis, kurš ar ģimeni dzīvo ārpus Jēkabpils. Pie viņa šobrīd uzturas Māra, kura ikdienā dzīvoja kopā ar Ilzi un viņas abiem dēliem dzīvoklī Jēkabpils mikrorajonā. "Mamma joprojām nevar pārdzīvot to, ka nespēja izsaukt ātro palīdzību," viņš saka.

Uzbrucis jau iepriekš

Tā nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka Ilzei ar nazi