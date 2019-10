Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amatam izvēlas Zaigu Pūci

Noslēdzoties atklātajam konkursam par Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sekretariāta direktora amatu, visaugstāko vērtējumu visās trīs konkursa kārtās ieguvusi un ar vienbalsīgu pretendentu atlases komisijas atbalstu konkursā uzvarējusi Zaiga Pūce, portālu "Delfi" informēja Valsts kancelejā. Pūces kandidatūra tiks virzīta apstiprināšanai SIF padomē.

Pūce žurnālistiem atzina, ka konkurss bijis sarežģīts un grūts. "Darbojos NVO sektorā jau vairāk nekā 15 gadus, un ir bijusi sadarbība ar SIF, tāpēc esmu redzējusi, kā šī organizācija darbojas no iekšpuses," motivāciju piedalīties konkursā skaidroja Pūce. Viņa piedalījusies ar priekšlikumiem gan SIF likuma izstrādē, gan stratēģiskās plānošanas pasākumos.

"Tā kā man nebija pilnībā izdevies īstenot tos ieteikumus, ko no NVO puses piedāvāju institūcijas darbības uzlabošanai, tad brīdī, kad tika izsludināts konkurss, secināju, ka no manas puses būtu godīgi pāriet no kritizētāja uz darītāju un mēģināt īstenot lietas, kas nepieciešamas fondā," skaidroja Pūce.

Kā galveno darāmo darbu viņa minēja vajadzību padarīt fondu, kas patlaban ir vairāk NVO uzraugoša institūcija, kas sadala un uzskaita finansējumu, par NVO atbalstītāju.

Pūcei nācās atbildēt arī uz jautājumu, kā tiks novērsts iespējamais interešu konflikts, jo viņas dzīvesbiedrs Juris Pūce (AP) kā ministrs saskaņā ar likumu ir fonda padomes loceklis. Pūce pauda izpratni par šādām bažām un uzsvēra, ka viņas dzīvesbiedrs ir jau no augusta deleģējis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru darbam fonda padomē un neplāno pats tajā darboties.

Arī konkursa komisijas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis atzina, ka komisijā šis jautājums tika vērtēts, bet, ļoti skrupulozi vērtējot kandidātus, tāds lēmums tika pieņemts. Tā kā ministrs Pūce ir darbam padomē savā vietā deleģējis valsts sekretāru, interešu konfliktu komisija nekonstatēja, sacīja Citskovskis. Viņš piebilda, ka pastāv tiesiski risinājumi, kā novērst interešu konfliktu pat gadījumā, ja ministrs darbotos padomē.

Pūce ir biedrības "Ascendum" valdes priekšsēdētāja, un šajā amatā strādā jau kopš 2011. gada. Viņai ir ilggadēja pieredze nevalstisko organizāciju sektorā (NVO). Trīs gadus (2015 - 2018) Pūce bijusi ievēlēta NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē, no kuriem divus gadus bijusi Memoranda padomes vadītāja vietniece. Kopš 2016. gada viņa ir Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle, bet no 2017. gada valdes locekle Laikmetīgās kultūras NVO asociācijā.

Pūce, pārstāvot Latvijas Pilsoniskās alianses biedru intereses, ir iesaistījusies likumdošanas procesā, piemēram, veicinājusi izmaiņas ziedojumu regulējumā.

Pūcei ir arī pieredze organizāciju stratēģijas izstrādē, kā arī privātā un publiskā finansējuma piesaistē, tajā skaitā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu piesaiste, Valsts kultūrkapitāla fonda piesaiste, pašvaldības finansējuma piesaiste. Tāpat konkursa uzvarētājai ir pieredze projektu izstrādē un to vadīšanā, t.sk. aptverot budžeta un finanšu jautājumu risināšanu.

Konkursa trešajā atlases kārtā Pūce ieguvusi visaugstākos novērtējumus (teicami un ļoti labi) visās piecās kompetencēs – pārmaiņu vadīšana, lēmumu pieņemšana, stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana un rezultātu sasniegšana.

Pūcei ir augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kā arī ar izcilību iegūts profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā. Brīvi pārvalda angļu valodu.

Jau ziņots, ka atklātajā konkursā uz SIF vadītāja amatu pieteicās 28 pretendenti, un tas noritēja trīs kārtās. Pirmajā kārtā pretendentu atlases komisijas vērtēja pretendentu iesniegtos pieteikumus un to atbilstību amatam izvirzītajiem kritērijiem.

Otrajā kārtā virzītie 14 pretendenti klātienē skaidroja savu motivāciju ieņemt SIF sekretariāta direktora amatu, kā arī prezentēja vīziju par SIF darbības prioritātēm un attīstību. Tāpat otrās kārtas ietvaros tika novērtēta pretendentu pieredze un izpratne sabiedrības integrācijas jomā, projektu un organizācijas vadībā, kā arī finansējuma piesaistē. Vienlaikus tika novērtētas arī pretendentu komunikācijas, argumentācijas, prezentācijas un angļu valodas prasmes.

Konkursa trešajā kārtā notika piecu labāko pretendentu kompetenču vērtēšana, izmantojot gan kompetenču intervijas metodi, ko nodrošināja divi piesaistīti neatkarīgi personāla atlases eksperti no SIA "Eiro Personāls", gan amata atbilstības testu, kas izvērtē pretendenta kognitīvās spējas, personības iezīmes un profesionālās intereses.

Valsts kanceleja izmantoja arī savas tiesības apkopot pretendenta iepriekšējo darba devēju un sadarbības partneru atsauksmes, kas bija pozitīvas un atbalstošas.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā bija arī Ministru prezidenta ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos Hosams Abu Meri, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zane Vāgnere, biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" prezidents Andris Gobiņš un "Rīgas aktīvo senioru alianse" (RASA) valdes priekšsēdētāja Terezija Mackare.