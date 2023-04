'Sabiedrības tolerance pret vardarbību' – Stukāns min iemeslus slepkavībai Jēkabpilī

Iemesli traģēdijai Jēkabpilī, kad bijušais dzīvesbiedrs pēc ilgstošas vajāšanas nogalināja sievieti, kura neskaitāmas reizes bija vērsusies policijā, ir sabiedrības tolerance pret vardarbību un sieviešu preventīvās aizsardzības trūkums, intervijā raidījumam "de facto" norādīja ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Viņš arī norāda, ka slepkavu uz šādu rīcību varētu būt pamudinājusi atrašanās apcietinājumā.

"Šajā gadījumā, kāpēc tas tā noticis, es varētu izvirzīt vēl vienu tēzi. Tāpēc, ka viņš [Rusiņš] pasēdēja divdesmit cik tur dienas, un cilvēkam pilnīgi mainījās attieksme pret visu pasauli. Viņš kļuva vēl vardarbīgāks jau ar darbībām, jo līdz cietumam viņš tomēr visu laiku, kā es sapratu, šo sievieti tiranizēja attālināti," pauda Stukāns.

Ģenerālprokurors aicina domāt, ko sabiedrība izdarīja, lai slepkavība nenotiktu un kāpēc vispār Latvijā ir tik daudz vardarbīgu noziegumu. Vienlaikus ir jāveido mehānisms, kā sievietei ir iespējams saņemt palīdzību vēl pirms policijas iesaistes – kad iesaistās policija, tas nozīmē, ka pāridarījums ir jau nodarīts, norādīja Stukāns.

Jau ziņots, ka 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

Portāls "Delfi" vēsta, ka letālais uzbrukums aprīlī nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka sievietei ar nazi. Viņas radi stāstījuši, ka uzbrukums noticis arī 2022. gada 18. februārī pie iepirkšanās centra "Sēlija". Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.

Līdzīgas problēmas radušās arī citai Rusiņa bijušajai dzīvesbiedrei, kuru arī viņš pēc izšķiršanās sācis terorizēt. Arī šī sieviete uzsvērusi, ka no tiesībsargiem gaidīto palīdzību īsti nav saņēmusi – viņa rakstījusi iesniegumus policijai, vēstules Valsts prezidentam un tiesībsargam, taču "tas neko nedeva". Sieviete pašlaik cenšas neatklāt savu dzīvesvietu, jo baidās, ka "viens nepareizs solis, un viss būs pagalam", proti, ka viņa var būt nākamais upuris.

Ruks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai "pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli". Savukārt bijušā Jēkabpils iecirkņa vadītājs, tagadējais Austrumzemgales policijas priekšnieks Rolands Bērziņš savu amatu zaudēs, jo "nesaskatīja pietiekoši nopietni šo apdraudējumu," "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc ar Olgu Dragiļevu" uzsvēra Ruks.

Pats Rusiņš joprojām tiek meklēts.