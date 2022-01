Sabiedriskai apspriedei nodod projektu par Covid-19 vakcīnu blakņu kompensāciju

Veselības ministrija (VM) izstrādājusi un sabiedriskajai apspriedei nodevusi Ministru kabineta noteikumu projektu, kur noteikta kārtība kompensācijas piešķiršanai gadījumos, kad Covid-19 vakcīnas blakusparādību rezultātā cilvēkam radies smags vai vidēji smags kaitējums veselībai vai dzīvībai, portālu "Delfi" informēja VM.

Kādi izdevumi tiks kompensēti

VM izstrādātajā noteikumu projektā paredzēts, ka smaga vai vidēji smaga kaitējuma veselībai vai dzīvībai gadījumā, ko izraisījušas Covid-19 vakcīnas blakusparādības, varēs pieprasīt kompensāciju. Tostarp paredzēts kompensēt ārstēšanās izdevumus, kas radušies, lai novērstu vai mazinātu Covid-19 vakcīnas blakusparādību rezultātā nodarītā kaitējuma veselībai sekas.

Smags kaitējums ir klasificēts kā paliekoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, izraisot neatgriezeniskas pašaprūpes, funkcionalitātes, darbspēju un dzīves kvalitātes zudumu, savukārt vidējs smags kaitējums – ilgstoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, daļēji ierobežojot pašaprūpi, funkcionalitāti, darbspējas un dzīves kvalitāti.

Lai gan Ministru kabineta noteikumi jau šobrīd paredz, ka visus izdevumus, kas saistīti ar Covid-19 vakcināciju, tās organizēšanu, pārraudzību un kontroli, vakcīnu iegādi, medicīniskās dokumentācijas noformēšanu, vakcīnu ievadīšanu, kā arī ar vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ārstēšanu, finansē no valsts pamatbudžeta, tomēr jāņem vērā, ka pacientam varēja rasties nepieciešamība neatliekamai pakalpojuma saņemšanai vērsties pēc maksas veselības aprūpes pakalpojumiem vai pirkt medikamentus, kas netiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros.

Kur jāiesniedz pieteikums

Kā skaidroja ministrijā, lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņems Zāļu valsts aģentūra, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu, to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.

Kompensāciju varēs pieprasīt tie cilvēki, kuri vakcīnu saņēmuši Latvijā ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu un veselībai vai dzīvībai nodarītais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību, kas norādīta zāļu (vakcīnu) aprakstā, kā rezultātā radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies 26 nedēļu laikā.

Lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, būs jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina. Savukārt, pieprasot izdevumu segšanu par ārstniecību, būs jāiesniedz maksājumus apliecinoši dokumenti, un medicīnas dokumenti, kas to apliecina, piemēram, par ārstu sniegtajām konsultācijām, medicīniskajām manipulācijām, diagnostiku u.c.

Pacienta nāves gadījumā kompensācijas prasījuma iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks. Savukārt pieprasījumus par nepilngadīgām personām vai rīcībnespējīgām personām varēs iesniegt šo personu likumiskie pārstāvji.

Līdz šim Latvijā kompensācijas mehānisms bija paredzēts tikai par ārstniecības procesā pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu, proti, par kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, un tas tika kompensēts no Ārstniecības riska fonda. Vakcinācijas pret Covid-19 blakņu gadījumā kompensācijas paredzēts izmaksāt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", skaidroja ministrijā.

Ministru kabineta noteikumu projekta sabiedriskā apspriede notiks līdz šā gada 7. februārim.

Portāls "Delfi" iepriekš rakstīja, ka atbalsts cietušajiem no potes blaknēm kavējas. Vairāk par to var lasīt šeit.