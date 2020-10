Sabiedriskajā transportā masku nevarēs aizvietot ar šalli vai lakatu

Ņemot vērā pavasarī gūto pieredzi, veiktie pierādījumi liecina, ka sejas aizsegšana ar lakatu vai šalli nav efektīvākais līdzeklis, tāpēc šoreiz noteikums ir lietot medicīniskās vai higiēniskās maskas, vai vairogus, šodien žurnālistiem pastāstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa atzīmēja, ka Latvija ir "nonākusi oranžajā zonā, jo divu nedēļu laikā saslimstības tendence augusi astoņas reizes."

Savukārt premjers Krišjānis Kariņš (JV) norādīja, ka Latvija ilgstoši dzīvojusi apstākļos, kur pandēmijas izplatība bija ierobežota, tomēr pēdējās divās nedēļās saslimšanas daudzums ir pieaudzis.

Kariņš aicināja iedzīvotājus nopietni attiekties pret ierobežojumu ievērošanu. Tāpat viņš aicināja sejas maskas nēsāt arī vietās, kur nav iespējams ievērot divu metru distanci.

"Šī ir pārejoša parādība, mēs tam tiksim cauri," mierināja premjerministrs. Tāpat viņš uzsvēra arī attālinātu strādāšanu, cik vien tas ir iespējams, jo "negribam iet to ceļu, ka būtu jāver ekonomika ciet".

Kariņš atgādināja arī visiem ievērot distanci no otra cilvēka, kā arī roku higiēnu.

Turpretim Viņele piebilda, ka šobrīd striktāki drošības pasākumi netiek piemēroti, tie ir ieviesti Daugavpilī un Kuldīgā, kur vērota straujāka slimības izplatība ar noteiktiem slimības perēkļiem, uzsvēra ministre.

"Mēs ceram, ka apzinīga sejas masku lietošana varētu palēnināt vīrusa izplatību," norādīja Viņķele, piebilstot, ka nākamie drošības pasākumi, kas varētu tikt ieviesti ir plašāka sejas masku lietošana arī ārpus sabiedriskā transporta, kā arī atļautā pulcēšanās skaita iekštelpās pārskatīšana, kur nav iespējama personificētu sēdvietu nodrošināšana.

Viņķele arī skaidroja, ka citās valstīs ierobežojumi skar arī ekonomiku, tāpēc, "ja vēlaties, lai bērni mācās klātienē un darbojas teātri", viņa aicināja visiem izturēties atbildīgi.

Atbildot uz jautājumu par iespējamiem sodiem masku nenēsāšanas gadījumos, Viņķele norādīja, ka Satiksmes ministrija rītdienas valdības sēdei ir iesniegusi grozījumus par sodu piemērošanas mehānismu. "Ir jābūt stingrai kontrolei un sodiem," norādīja Viņķele, ņemot vērā pavasarī gūtās mācības.

"Tas, ko redzam šodien, nav neparasta lieta," analizējot situāciju Latvijā, norādīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Viņš zināja teikt, ka kopējais pieaugums Eiropā ir 40%, tāpēc jāatceras par tiem pasākumiem, kas palīdzēja novērst saslimstību – distancēšanās, higiēnas ievērošana, maskas.

Viņš skaidroja, ka sabiedriskajā transportā nevar kontrolēt distancēšanos, tāpēc "lai vīruss paliek maskā". Viņš atgādināja, ka vīruss izplatās gaisa pilienu ceļā – runājot, klepojot. "Varam veidot papildu barjeru. Šajā gadījumā palīdz sejas maska, lai vīruss neiet tālāk no inficēta cilvēka," skaidroja Perevoščikovs.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka pirmdien, 5. oktobrī, valdība skatīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka turpmāk, pārvietojoties sabiedriskajā transportā, no 7. oktobra līdz 6. novembrim būs jānēsā sejas aizsegs.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz noteikt pienākumu pasažieriem sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam.

Šis nosacījums tiek ieviests uz vienu mēnesi - no 2020. gada 7. oktobra līdz 6. novembrim, jo, sākot no divām nedēļām, var sākt novērot efektu no ieviestā pasākuma un mēneša laikā novērtēt tā noturību, norādīts likumprojekta anotācijā.

Ja masku lietošanas rezultātā Covid-19 izplatība stabilizēsies vai samazināsies, šo pienākumu varēs atcelt, bet, ja nebūs rezultātu, tad būs jāievieš papildu pasākumi – pulcēšanās ierobežojumi, ierobežojumi pasākumu norisei u.c.

Ņemot vērā to, ka maziem bērniem nav iemaņu pareizai sejas maskas lietošanai, kā arī to, ka bērnu vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku, ierobežojums par mutes un deguna aizsegu lietošanu netiktu attiecināts uz bērniem līdz 13 gadu vecumam.

Savukārt bērnam no 13 gadu vecuma mutes un deguna aizsegs sabiedriskajā transportā ir jālieto. Tāpat arī, ja pasažierim ir acīm redzami kustību traucējumi vai psihiskās veselības traucējumi, piemēram, persona nevar kustināt vienu no rokām vai persona ar demenci un tamlīdzīgi, kuru rezultātā personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, mutes un deguna aizsega lietošana nav jāpieprasa un personai ir jāļauj uzturēties transporta līdzeklī, skaidrots anotācijā.

Savukārt alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme nav pamats mutes un deguna aizsega nelietošanai. Ja persona šādos gadījumos nelieto mutes un deguna aizsegu, tās atrašanās sabiedriskajā transportā nav pieļaujama, norāda Veselības ministrijā (VM).

Mutes un deguna aizsegu lietošana attiecas arī uz skolu autobusiem, kas tiek pielīdzināti sabiedriskajam autobusam.

Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 1748 Covid-19 testi un reģistrēti 40 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī viens nāves gadījums, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs(SPKC).

Mirušais bija vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti trīs pacienti ar Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas 28 pacienti – 24 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet četri ar smagu slimības gaitu, un tie ir vecumā grupās no 45 līdz 70 gadiem.

Kopā no stacionāra izrakstīti 234 pacienti.

Kopā Latvijā reģistrēti 2126 saslimšanas gadījumi. Latvijā kopumā veikti 336 577 izmeklējumi, 1307 personas izveseļojušās un 39 mirušas.