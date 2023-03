Saeima atceļ IIN avansa maksājumu

Saeima ceturtdien, 23. martā, atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) rosinātos grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ar kuriem saimnieciskās darbības veicējiem jeb IIN maksātājiem atceļ pienākumu veikt šī nodokļa avansa maksājumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

FM portālu "Delfi" informēja, ka gadījumā, ja nodokļa maksātājs būs veicis IIN avansa maksājumu, kura maksāšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 23. martam, tas parādīsies vienotajā nodokļu kontā kā IIN pārmaksa, ja vien netiks novirzīts citu nodokļu maksājumu segšanai. Savukārt, ja šāds maksājums nebūs veikts, par šo maksājumu netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Tāpat ministrijā pauda, ka negūtie ieņēmumi no avansa maksājumiem tiks kompensēti nākamajā gadā, saimnieciskās darbības veicējiem maksājot lielākas IIN summas pēc gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas.

Likuma grozījumi paredz, ka izmaiņas tiks piemērotas ar atpakaļejošu datumu, proti, ar šā gada 1. janvāri.

Iepriekš ministrijā informēja, ka tieši situācija globālajā ekonomikā un inflācijas pieaugums, paredzamās ekonomikas izaugsmes prognozes nākotnē, kā arī izpratne par nodokļa maksātāju finansiālo situāciju ir tie apstākļi, kas rosināja finanšu ministra lēmumu attiecībā uz nepieciešamību atteikties no IIN avansa maksājumiem arī nākotnē.

"IIN avansa maksājumi nav līdzeklis, kura mērķis ir pēc iespējas ātrāk saņemt naudu no IIN maksātāja, kā tas dažkārt nepamatoti tiek uztverts. No fiskālās ietekmes viedokļa atteikšanās no IIN avansa maksājumiem kopumā ir vērtējama kā neitrāla, jo rada nobīdi tikai IIN ieņēmumu naudas plūsmā," skaidroja FM.

Minētās izmaiņas neietekmēs pašvaldību ieņēmumus, jo likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" paredz - ja pašvaldību budžetos tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde par ceturksni, tad, pamatojoties uz finanšu ministra rīkojumu, to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.