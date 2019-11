Trešdien ārkārtas sēdē Saeima skatīja nākamā gada valsts budžeta projektu un to pavadošos likumprojektus otrajā jeb galīgajā lasījumā. Pēc visas dienas darba pusstundu pirms pusnakts deputāti nolēma sēdi pārtraukt un darbu turpināt ceturtdien pulksten 9.00.

Trešdien galīgajā lasījumā Saeima izskatīja deviņus no 28 likumprojektiem.

Valdības sagatavotajā un Saeimā pirmajā lasījumā pieņemtajā 2020. gada valsts budžeta likumprojektā budžeta ieņēmumi paredzēti 9,9 miljardi eiro, izdevumi 10 miljardi eiro, bet pieļaujamais vispārējās valdības budžeta deficīts ir 0,3 procenti no iekšzemes kopprodukta.

Saeima lemj par 2020. gada budžetu

Saeima bez iebildumiem un balsojuma pieņem priekšlikumu.

Ārkārtas sēde turpināsies ceturtdien, 14. novembrī, pulksten 9.00.

Opozīcija aicina izsludināt pārtraukumu līdz 9.00 no rīta.

Saeima atsāk debates.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 23.15.

Nikolajs Kabanovs (S) brīdina, ka pabalstu samazināšana Latgalē un pierobežā var radīt "sprāgstvielu masu".

Kariņš norāda, ka Eiropas parlamentā debates bija 30 sekundes un labākajā gadījumā minūte. Tā ir viņa atbilde uz opozīcijas pārstāvju pārmetumiem par demokrātijas ierobežošanu.

Kaut ko tādu neesmu dzirdējis, nupat viens no opozīcijas nosauca mūsu sabiedrību par aitām, saka Kariņš, nosodot necieņu pret sabiedrību.

Vārdu lūdz Kariņš.

Nav prāta darbs ar cirvi iejaukties pulksteņa mehānismā, tā par pabalstu maiņu laikā, kad samazinās ekonomikas izaugsme, saka Uldis Augulis (ZZS).

Vjačeslavs Dombrovskis (S) saka, ka nekur pasaulē nedara tā, ka recesijas laikā palielina, bet izaugsmes laikā samazina bezdarbnieku pabalstus.

Dana Reizniece-Ozola (ZZS) ierosina gadījumā, ja samazina pabalstus, tad vismaz vēl 1% no sociālās apdrošināšanas iemaksām novirzīt veselības aprūpei.

Vitālijs Orlovs (S) saka, ka te tiek debatēts tikai tāpēc, ka komisijā to neizdiskutēja un nostrādāja balsošanas mašīna.

Viktors Valainis (ZZS) brīdina par likuma nonākšanu Satversmes tiesā, jo paredz samazināt pabalstus, nemainot sociālās apdrošināšanas iemaksu lielumu.

Saeima atsāk debates par plānotajam izmaiņām bezdarbnieka pabalstos.

Saeima nobalso runas laiku debatēs saīsināt līdz trīs minūtēm, bet atkārtotu uzstāšanos par to pašu jautājumu līdz vienai minūtei.

Strīds par procedūru.

Gobzems neļauj Kaimiņam runāt, nemitīgi pārtraucot. Mūrniece spiesta Kaimiņam izteikt aizrādījumu par norādi uz kolēģa veselības stāvokli.

Kaimiņš viņam jautā, vai jūs esat garīgi slims?

Gobzems no zāles pārtrauc Kaimiņu.

Artuss Kaimiņš (KPV LV) atceras, ka 2016. gada novembrī bija pilnmēness, kad Kučinska valdība dalīja deputātu kvotas un sēde ilga gandrīz diennakti.

Regīna Ločmele-Luņova (S) atgādina, ka JKP deputāti savulaik Rīgas domē sūdzējās par demokrātijas ierobežošanu, bet tagad paši nodarbojas ar to pašu.

Koalīcijas pārstāvji ierosina samazināt debatēm paredzēto laiku.

Saeima nobalso par darbu līdz 23.00 un pārtraukumu līdz 23.15.

Aldis Gobzems aicina cienīt kādu kolēģi grūtnieci un nestrādāt tik ilgas stundas.

Saeima kopš 9.00 no rīta līdz šim izskatījusi tikai desmito daļu priekšlikumu, norāda Daniels Pavļuts (AP), aicinot strādāt konstruktīvi.

Koalīcijas pārstāvji rosina turpināt darbu līdz 23.00 un iet pēc tam pārtraukumā līdz 23.15.

Saeima noraida jau sesto opozīcijas priekšlikumu par pārtraukumu.

Kučinskis norāda, ka opozīcija tā rīkojas, jo koalīcija negribēja ieklausīties, bet ir jārunā.

Māris Kučinskis (ZZS) saka, ka, lai necer, ka opozīcija nogurs. Viņš Bondaram norāda, ka arī budžets būs pilnmēness budžets. Kučinskis atgādina, kā savulaik Bondars, Juris Viļums, Artuss Kaimiņš tāpat rīkojās debatēs, būdami opozīcijā.

Opozīcija iesniedz jaunu prasību pēc pārtraukuma.

Balsojums noraidošs.

Mārtiņš Bondars (AP) situāciju skaidro ar pilnmēnesi, bet diemžēl rīt arī būs pilnmēness. "Daži kāpj tribīnē, nevis lai strādātu, bet gaudotu pret mēnesi."

Raivis Dzintars (NA) - opozīcija pati nodarbojas ar demagoģiju un cirka taisīšanu, tāpēc ir tik vēlu jāstrādā.

Opozīcija prasa izsludināt pārtraukumu no 21.30 līdz 9.00 ceturtdien.

Balsojums noraidošs, sēde turpinās.

Ivars Zariņš (S) saka, ka strādāt tik ilgas stundas un naktī ir ņirgāšanās par tautu un Satversmi. Vienīgais attaisnojums tā rīkoties būtu, ja rīt būtu karš.

Opozīcija atkal lūdz izsludināt pārtraukumu līdz 9.00 ceturtdien.

Saeima atsāk debates.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 21.15.

Vjačeslavs Dombrovskis (S) saka, ka koalīcija ir tik stipra, cik tās vājākais posms, bet, vai paši saprot, cik vājš ir tas posms, ar to norādot ministres Ramonas Petravičas virzienā.

Jānis Vucāns (ZZS) aicina koalīciju pamatot, kādēļ jāsamazina bezdarbnieka pabalsta apjoms.

Saeima sāk debatēt par izmaiņām bezdarbnieku pabalstos, ko valdība plānojusi no nākamā gada.

Opozīcija izturēja minūti ilgu klusuma brīdi par godu Saeimas darbiniekiem, kuriem šodien gara darba diena.

Zālē saspringta gaisotne, daļa opozīcijas stāv kājās.

Opozīcija sāk strīdu par procedūru, kā tiek lemts par pārtraukumu.

Saeima pieņem grozījumus Invaliditātes likumā, kas paredz nodrošināt asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā pieejamo valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nesaistot asistenta atalgojumu ar minimālo algu. Jaunā kārtībā stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

Saeima nolemj turpināt līdz 21.00 un iet pēc tam pārtraukumā līdz 21.15.

Opozīcijas priekšlikumu Saeima ar balsojumu noraida. Sēde turpinās.

Mūrniece norāda, ka te ir Saeima un ir jārunā, nevis jāklusē.

Gobzems iekarsis no tribīnes saka Viņķelei, lai paklusē, jo viņa nemāk angliski runāt un brauc bezjēdzīgi uz Ņujorku.

Koalīcijas pārstāvji ierosina strādāt līdz 21.00 un iet pēc tam pārtraukumā uz 15 minūtēm.

Opozīcija iesniedz jau trešo priekšlikumu pārtraukt sēdi.

Gobzems no tribīnes izsludina minūti garu klusuma brīdi, Mūrniece izsludina tehnisko pārtraukumu.

Opozīcijas priekšlikumu noraida. Sēde turpinās.

Aldis Adamovičs (JV) saka, ka, tā kā viss esot slikti un valsts iet bojā, jāstrādā bez pārtraukuma.

Opozīcija iesniedz vēl vienu priekšlikumu izsludināt pārtraukumu līdz 9.00 ceturtdien.

Opozīcijas priekšlikums noraidīts ar Saeimas balsojumu, debates turpinās.

Opozīcijai bažas, ka koalīcija grib pa nakts melnumu pieņemt partiju finansēšanas reformu, kas raisījusi pretrunīgu reakciju sabiedrībā.

Opozīcija iesniedz priekšlikumu izsludināt sēdē pārtraukumu līdz ceturtdienai pulksten 9.00.

Reirs saka, ka nevietā ir opozīcijas pārmetumi, ka Petraviča nav konsultējusies ar nozares speciālistiem. Reirs atzīst, ka viņa laikā Labklājības ministrijā bija sagatavoti divi risinājumi invalīdu asistentu pakalpojuma sistēmas pārveidošanai, bet Petraviča sagatavojusi pat piecus variantus.

Labklājības ministres Ramonas Petravičas (KPV LV) iesniegtie risinājuma varianti tiks valdībā skatīti tuvākajā laikā.

Saeimas tribīnē šodien pirmo reizi kāpj finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) un saka, ka nevienam invalīdu asistentam nekas netiek noņemts. Tikai asistentiem vien nākamgad plānots 1,5 miljonu eiro pieaugums. Ministrs saka, ka vecā asistentu sistēma ir jāmaina un tas tiks darīts.

Saeima atsāk debates par grozījumiem Invaliditātes likumā.

Saeimas sēdē 20 minūšu pārtraukums.

Jūlija Stepaņenko iesaka veselības ministrei Ilzei Viņkelei (AP) paņemt budžeta papīru paku un sākt beidzot meklēt mediķu algām trūkstošo naudu, nevis sēdēt un lasīt OECD pētījumus un par to izteikties tviterī.

Tā kā patlaban izskatāmie grozījumi Invaliditātes likumā stāsies spēkā tikai 2021. gadā, Viktors Valainis (ZZS) aicina tos izņemt no budžeta paketes un izskatīt tos parastā kārtībā, kā arī izrunāt ar cilvēkiem, kurus tas tieši skar. Deputāts pauda domu, ka koalīcijas politiķu lielākā daļa nemaz nezina, kas šajos projektos sarakstīts.

Saeima pieņem grozījumu likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosakot, ka arī turpmāk par profesionālu sportistu tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 860 eiro. Iepriekš bija noteikts, ka iemaksas veic no divām minimālajām mēneša darba algām.

Viens no aktīvākajiem debatētājiem Aldis Gobzems jau vairākas reizes izpelnījies sēdes vadītājas Ināras Mūrnieces aizrādījumus par Saeimas Kārtības ruļļa neievērošanu.

Lai gan opozīcijas pārstāvji aktīvi debatē par pašu iesniegtajiem priekšlikumiem, viņiem tomēr nav izdevies mainīt valdošās koalīcijas domas, jo neviens no opozīcijas priekšlikumiem tā arī nav guvis Saeimas vairākuma atbalstu.

Saeimai, vakara cēlienā atsākot debates, tiek turpināts darbs pie darba kārtības astotā punkta jeb astotā no 28 budžeta paketes likumprojektiem, līdz ar to nav prognozējams, cik ilgi vēl ilgs debates un balsošana par budžeta paketes likumiem.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 17.30.

Debatējot par profesionālo sportistu sociālo nodrošinājumu, Evija Papule (S) brīdina, ka, padarot to nepievilcīgu jaunatnei, nākotnē nevaram cerēt uz augstiem sasniegumiem. Debates notiek par grozījumu likumā, kas paredz, ka arī turpmāk par profesionālu sportistu tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 860 eiro. Iepriekš bija noteikts, ka iemaksas veic no divām minimālajām mēneša darba algām.

Ar 56 balsīm par Saeima pieņem grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz noteikt, ka no nākamā gada audžuģimenei izmaksājamie līdzekļi bērna uzturam turpmāk vairs netiek piesaistīti minimālās algas apmēram, bet to apmēru nosaka Ministru kabinets. Grozījumi arī maina kārtību, kā līdz šim valsts piešķīra līdzekļus pašvaldībām skolēnu brīvpusdienu apmaksai, jo turpmāk paredzēts izdevumus brīvpusdienām 1.-4. klašu skolēniem dalīt vienlīdzīgās daļās starp valsti un pašvaldībām.Pret balsoja "Saskaņa" un ZZS.

Viļņošanos un klaigāšanu Saeimas zālē izraisa Gobzema priekšlikumi atņemt luksusa auto un "17 miesassargus" valdības vadītājam Kariņam. Mūrniece aizrāda, ka jārunā par konkrēto priekšlikumu.

Deputāti jau no pulksten 12.31 ar diviem pārtraukumiem debatē par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

Saeima atsāk debates, joprojām pie septītā dienas kārtības punkta.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 15.30.

Deputāts Sergejs Dolgopolovs (S) atzīst, ka jautājums tiešām ir tikai par izdevumu pārdali, taču viņu uztrauc tendence atņemt pašvaldībām finansējumu un uzlikt vairāk pienākumu. Deputāts uzskata, ka valdībai būtu jāiesaldē šādas ieceres, kamēr novadu reforma ir pusceļā un nav skaidri daudzi jautājumi, kā turpmāk strādās pašvaldības pēc reformas.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) saka, ka nevienā brīdī nav runāts par to, ka vispār jāizbeidz brīvpusdienas, bet gan par izdevumu sadalīšanu. Tāpat netiek aizmirsts par brīvpusdienu sociālo funkciju kā palīdzību trūcīgākajiem. Ministre norāda, ka politiķi šo jautājumu nekorekti izmanto savās politiskajās interesēs.

Jānis Dombrava (NA) uzsver, ka pašvaldībām ir iespējas nodrošināt brīvpusdienas un valsts turpinās nodrošināt līdzfinansējumu. Tas būtu nekrietni, ja pašvaldības to nedarītu, sacīja deputāts.

Smieklus zālē izraisa Jūlijas Stepaņenko divdomīgais jautājums deputātam Jānim Dombravam (NA), kādās attiecībās ir Kariņa kungs ar Parādnieka kungu, ar to domājot premjera parādnieka demogrāfijas jautājumos spējas aizstāvēt šos jautājumus.

Jānis Iesalnieks (NA) atgādina, ka jautājums nav par brīvpusdienu atņemšanu, bet par izdevumu sadalīšanu starp valsti un pašvaldībām.

Arī Janīna Jalinska (ZZS) aicina deputātus labi pārdomāt, vai vajag samazināt valsts atbalstu brīvpusdienām 1.-4.klasēm, jo tad pašvaldībām būs grūtības nodrošināt brīvpusdienas 5.-9.klasēm.

Jānis Krišāns (S) saka, ka visi Latvijā nedzīvo bagātās pašvaldībās pie jūras un ka nevajag tik ciniski izturēties pret mūsu valsts mazajiem pilsoņiem, jo brīvpusdienas daudzviet Latgalē daudziem bērniem ir vienīgā siltā ēdiena reize dienā.

Viktors Valainis (ZZS) apgalvo, ka pašvaldības cīnīsies par brīvpusdienām un bērni bez pusdienām nepaliks, taču šādi lēmumi vēl vairāk padziļinās nevienlīdzības plaisu starp reģioniem.

Viktors Valainis (ZZS) atgādina, ka koalīcijas partiju programmās nekas nebija teikts par valsts atbalsta samazināšanu brīvpusdienām.

Jūlija Stepaņenko saka, ka brīvpusdienām atņemta nauda, lai būtu ko pielikt partiju finansēšanai.

Regīna Ločmele-Luņova (S) uzsver, ka nākamā gada budžeta projektā 70% no fiskālās telpas jeb jaunajiem līdzekļiem ir iegūti uz pašvaldību rēķina. Tajā skaitā pašvaldībām būs jāmeklē papildus līdzekļi brīvpusdienu apmaksai.

Reizniece-Ozola pārmet Nacionālajai apvienībai, ka tā vairs nerūpējas par demogrāfiju, lai gan to solījuši daudziem vēlētājiem. Deputāte sacīja, ka nevienlīdzība Latvijā nav strauji mazinājusies, tādēļ nav pamata samazināt atbalstu brīvpusdienām.

Līdz šim debatēs uzstājušies gandrīz tikai opozīcijas pārstāvji, viens no aktīvākajiem Vjačeslavs Dombrovskis (S), kurš sēdes gaitā jau vairākkārt aicinājis valdību atsaukt un pārstrādāt budžeta projektu, arī Dana Reizniece-Ozola (ZZS), Viktors Valainis (ZZS) un pie frakcijām nepiederošie deputāti Jūlija Stepaņenko un Aldis Gobzems šodien bieži kāpj Saeimas tribīnē.

No 28 budžeta paketes likumprojektiem līdz šim izskatīti un pieņemti seši, rit debates pie septītā.

Skatot grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, raisās debates par brīvpusdienu apmaksas kārtības maiņu, jo turpmāk plānots šos izdevumus dalīt starp valsti un pašvaldību. Līdz šim to apmaksāja valsts.

Saeima atsāk debates par budžeta paketes likumiem.

Saeimas sēdē pusdienas pārtraukums līdz 13.30.

Budžeta debatēm klātienē seko līdzi valdības locekļi.

Darbs ražīgs arī Saeimas sēžu zāles viesu sektorā - vērot sēdi ieradušies skolēni.

Šos grozījumus likumā "Par valsts pensijām" tomēr atbalstīja visi klātesošie 88 deputāti. Pirmajā piegājienā balsošanas mehānismā bija kļūme un balsošana neizdevās. No zāles atskanēja saucieni:"Mašīnai sirdsapziņa pamodās."

Saeima pieņem grozījumus likumā “Par valsts pensijām”, kas nosaka, ka personām, kurām piešķirta vecuma pensija, pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par minimālās vecuma pensijas apmēru un ka Ministru kabinets nosaka minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi, kā arī minimālās vecuma pensijas apmēru, piešķiršanas un pārskatīšanas kārtību. Patlaban vecuma pensijas minimālo apmēru nosaka, par pamatu ņemot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru 64,03 eiro, bet personām ar invaliditāti no bērnības – 106,72 eiro. Tāpat vecuma pensijas minimālais apmērs ir atkarīgs no personas uzkrātā apdrošināšanas stāža. No 2020. gada plānots minimālo vecuma pensijas apmēru noteikt, ņemot vērā minimālo aprēķina bāzi 80 eiro, bet personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 eiro. Arī turpmāk tiks ņemts vērā uzkrātais apdrošināšanas stāžs.

Tikmēr Uldis Augulis retvīto:

Klementejeva priekšlikums par pensiju piegāžu apmaksu tiek noraidīts.

Tribīnē kāpj Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) un saka, ka nav patiesi pārmest valdībai, ka sociālā sfēra nav tai svarīga. "Aicinu turēties pie faktiem," sacīja Kariņš.

Reizniece-Ozola norāda Petravičai, ka vēsturiski lielākā pensiju indeksācija nav viņas nopelns, bet gan 12. Saeimas, Aijas Barčas un Māra Kučinska izdarītais darbs. Opozīcija aplaudē.

Labklājības ministre un Saeimas deputāte Ramona Petraviča (KPV LV) kāpj tribīnē un atbild, ka labklājībai varētu pārdalīt kaut visu budžetu. Viņa uzskaita, kas tiks palielināts nākamā gada budžetā labklājības nozarē, kas kopumā ir 3,3 miljardu eiro. Viņa atgādina, ka šogad īstenota lielākā pensiju indeksācija, kāda jebkad bijusi. "Es iestājos par mūsu senioriem un cīnīšos, lai viņu dzīves apstākļi uzlabotos," sacīja ministre. Viņa atgādināja, ka pensiju piegādes apmaksai jau tika rasts risinājums no budžeta pēc tam, kad "Latvijas Pasts" paaugstināja tarifus.

Vjačeslavs Dombrovskis (S) aicina koalīcijas pārstāvjus nākt tribīnē un skaidrot, kāpēc tas nav atbalstāms.

Regīna Ločmele-Luņova (S) saka, ka ar balsojumu par pensiju piegādes apmaksu no budžeta katra partija un frakcija parādīs savu sociālo atbildīgumu.

Pēc nelielas Gobzema vārdiskas stīvēšanās ar Mūrnieci klusuma brīdis beidzies un debates atsākas.

Deputāts Gobzems visu šo laiku stāv klusēdams Saeimas tribīnē.

Tikmēr ZZS, "Saskaņas" un pie frakcijām nepiederošie deputāti stāv kājās kā klusuma brīdī.

Gobzems, izmantojot savu debašu laiku, piesaka 7 minūšu klusuma brīdi "uzmesto" mediķu atbalstam.

Mūrniece pasludina piecu minūšu tehnisko pārtraukumu. Viņa norādīja Gobzemam, ka debatēs ir jādebatē, nevis jāklusē.

Saeima atsāk debates par budžeta likumprojektu paketes likumiem.

Sēdes starpbrīdī arī Saeimas apsardzes vīri iebilda pret megafona klātbūtni zālē, bet Gobzems viņiem atbildēja, ka nevienam tas netraucē un nekas ar to netiek darīts."Es netraucēju Saeimas sēdi. Uzlieciet roku dzelžus, ja gribat," teica Gobzems norādot, ka var nepildīt Saeimas prezidija lēmumus, jo tas pats nepilda likumus.

Uz "Delfi" jautājumu, ko iesāks ar megafonu Saeimas sēžu zālē, Gobzems atbildēja ar pretjautājumu:"Vai tas kādam traucē? Lai stāv. Es viņu nelietoju. Es nodemonstrēšu".

Alda Gobzema ienestais megafons joprojām deputātam pa rokai. Jau informējām, ka Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sēdes sākumā lūdza deputātus neizmantot skaņu pastiprinošas ierīces.

Pārtraukumā uz sēdi pulcējas Frakciju padome un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 11.00.

Latvijas Ārstu biedrības vadītāja Ilze Aizsilniece par šorīt Saeimas deputātiem nosūtīto e-pastu: “Pagājušajā nedēļā man, ģimenes ārstam, politiķi ieteica sameklēt naudu budžetā. Trīs dienas pavadīju izlasot visu Budžeta likumu un tā paskaidrojumus 1. un 2. sējumu ar 500 lapaspusēm katrā.”E-pastā deputātiem viņa lūdz skaidrot vairākus ar 2020. gada budžetu saistītos jautājumus, tajā skaitā iemeslus, kāpēc no budžeta līdzekļiem ir jāsedz vairāku uzņēmumu parādi, kādēļ Ministru kabinetam ir nepieciešami 500 000 eiro drošas darba vides pilnveidošanai un kāpēc Finanšu ministrijai ir nepieciešami papildu 11 000 000 eiro algām.Pilns Aizsilnieces Facebook ieraksts ar deputātiem uzdotajiem jautājumiem pieejams šeit.

Debatējot par Klementjeva priekšlikumu no valsts līdzekļiem apmaksāt pensiju piegādi, Vjačeslavs Dombrovskis (S) premjeram un koalīcijas pārstāvjiem iesaka "ieslēgt" sirdsapziņu.

Deputāts Andrejs Klementjevs (S) iesniedzis grozījumus likumā "Par valsts pensijām", paredzot personām ar invaliditāti un personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, pensiju, pabalstu un atlīdzību izmaksu dzīvesvietā nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem. Koalīcija to neatbalsta, Saeimai būs jābalso.

Saeima pieņem grozījumus likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, paredzot precizēt mēnesī izmaksājamā slimības pabalsta, atlīdzības par darbspēju zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un vienreizēju pabalstu kopējo maksimālo summu. Grozījumi paredz saglābāt kopējo maksimālo izmaksājamo pabalstu summu mēnesī 1600 eiro apmērā konkrētos gadījumos.

Saeima pieņem grozījumus Likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, kas no nākamā gada sākuma paaugstina azartspēļu nodokļa likmi azartspēļu automātiem par kalendāro gadu no 4164 līdz 5172 eiro, bet likmi ruletei un kāršu un kauliņu spēlei par katru galdu gadā no 23 400 līdz 28 080 eiro. Grozījumi arī paredz, ka ienākumi no azartspēļu nodokļa turpmāk 95% apmērā ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet 5% apmērā — tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Līdz šim bija attiecīgi 75% un 25%. Par nobalsoja koalīcija un "Saskaņa", bet ZZS atturējās.

ZZS frakcijas līderis Uldis Augulis, pārmetot koalīcijas pārstāvjiem argumentācijas trūkumu, sacīja:"Kā iemācījāties trešajā klasē spļaudīties, tā turpināt spļaudīties."

Inga Goldberga (S) pēc savas pieredzes pašvaldības darbā atzīst, ka pašvaldības nereti ir bezspēcīgas pret lielu naudu un biznesa interesēm.

Debates par likuma grozījumiem kļūst par emocionālu un konceptuālu diskusiju par azartspēļu radīto postu Latvijā.

Reizniece-Ozola piedāvā uzsaukt Feldmanam pusdienas, ja viņš spēs nosaukt kaut vienu pašvaldību, kas cīnās par spēļu zālēm.

Pie frakcijām nepiederošā deputāte Jūlija Stepaņenko piekrīt, ka azartspēlēm jāpieliek punkts un tautas indēšana jābeidz. Pārmet koalīcijai liekulību, vienlaikus esot pret azartspēlēm, bet plānojot no tām lielākus ieņēmumus.

Krišjānis Feldmans (JKP) uzsver, ka azartspēļu nodokļu palielināšana ir viens no lielākajiem sasniegumiem šajā budžetā. Viņš uzskata, ka pašvaldībām vispār nebūtu jāsaņem nekas no šī nodokļa. "Azartspēles Latvijā ir beidzot jāslēdz," saka deputāts.

Valainis iesniedzis priekšlikumu, kas pretēji valdības piedāvātajam nemainītu ienākumu no azartspēļu nodokļa sadali starp valsti un pašvaldībām.

Debatēs par grozījumiem Likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli ZZS deputāts Viktors Valainis pauž viedokli, ka pašvaldības iedzīvotājiem būtu jādod iespējas lemt par azartspēļu vietu slēgšanu.

Saeima pieņem grozījumus Zemes pārvaldības likumā, zemes konsolidācijas uzsākšanas plānoto laiku pārceļot no 2020. gada 1. janvāra uz 2023. gada 1. janvāri.

Saeima pieņem grozījumu Bāriņtiesas likumā, kas precizē termiņu, kādā stājas spēkā likuma pants par Aizgādnības informācijas sistēmu. Līdz šim likumā bija paredzēts, ka tas sāks darboties no nākamā gada sākuma, bet tagad pārcelts uz 2025. gada 1. jūliju, kas būs noslēgusies bāriņtiesu reforma.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā nav dzirdēti nekādi arodbiedrību koriģējoši ieteikumi nākamā gada valsts budžetam, intervijā LNT raidījumā "900 sekundes" teica komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars (AP). Vaicāts par arodbiedrību publiski paustajām bažām, ka, palielinot neapliekamo minimumu, nepaceļot minimālo algu, cietējas būs ģimenes ar bērniem, kā arī to, ka trūkst sociālā dialoga, politiķis teica, ka par šo tēmu būtu jārunā ar valdību, vienlaikus līdz viņam personīgi arodbiedrības ar šādu ziņu nav nākušas, un neesot arī teikušas, ka ir nepietiekošs dialogs.

Noraidot divus opozīcijas priekšlikumus, Saeima pieņem grozījumus “Likumā par nodokļiem un nodevām”, kas nostiprinās Valsts ieņēmumu dienesta tiesības informēt nodokļu maksātāju par faktiem, kas liecina par darījuma partnera (juridiskās personas) nodokļu riskiem, un pilnveidos juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas regulējumu, to attiecinot arī uz personām, kuras faktiski ir rīkojušās juridiskās personas vārdā, kā arī pārskatot vienu no kritērijiem procesa par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas uzsākšanai. Regulējums stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.

Gobzems debatēs pārmet koalīcijai, ka tā nepilda likumus, kā arī pārmet Valsts prezidentam Egilam Levitam, ka viņš atbalstot likumu nepildīšanu.

"Progresīvo" akcijā neizpalika ironijas piegarša, pie Saeimas uzklājot vakariņu galdu ar ikriem, alkohola pudelēm un no kartona izgrieztu "Bentley" automašīnu.

Vjačeslavs Dombrovskis (S) aicina Ministru prezidentu atsaukt budžeta projektu. Mūrniece aizrāda, ka Dombrovskis nerunā par konkrēto likumprojektu un priekšlikumu.

Budžeta likumprojektu paketi sāk skatīt ar grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām. Debatēt sāk Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Saeimas sēdi spīkere Ināra Mūrniece sāk ar aicinājumu cienīt vienam otru un uzvesties kārtīgi. Viņa min, ka zālē esot ienesta skaņu pastiprinoša ierīce, ko aicina nelietot. "Delfi" novēroja, ka deputāts Aldis Gobzems ienesa zālē megafonu.

Saeimas deputātus no rīta sagaida partijas "Progresīvie" akcija par 2020. gada budžetu.