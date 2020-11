Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi liegumu pašvaldībām izdot avīzes

Pašvaldībām un to iestādēm turpmāk būs noteikts liegums dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus, to paredz šonedēļ Saeimā trešajā lasījumā atbalstītie grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", portāls "Delfi" uzzināja Saeimas Preses dienestā.

Pašvaldību tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus kropļo mediju tirgu, un beidzot tas ir jāaizliedz, iepriekš uzsvēris par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš.

Tagad likums paredz, ka pašvaldībām un to iestādēm līdz 2020. gada 31. decembrim būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra.

Savukārt, ja minētajā termiņā paziņojums par izslēgšanu no reģistra nebūs saņemts, Uzņēmumu reģistra valsts notāram būs šādi masu informācijas līdzekļi no reģistra jāizslēdz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Grozījumu mērķis ir sakārtot mediju vidi atbilstoši preses brīvības tiesiskajai izpratnei, nodalot pašvaldību informatīvās un sabiedrisko attiecību aktivitātes no mediju darbības, norādīts likumprojekta anotācijā.

Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.