Saeimā izveido Latgales apakškomisiju; to vadīs Teirumnieks

Ceturtdien, 12. janvārī, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts Edmunds Teirumnieks (NA), portālu "Delfi" informēja Saeimas preses dienestā.

Savukārt apakškomisijas sekretāra amatā ievēlēts Rihards Kozlovskis (JV).

Apakškomisijā strādās arī deputāti Česlavs Batņa (AS), Anita Brakovska (ZZS), Līga Kozlovska (ZZS), Vilis Krištopans (AS), Kaspars Melnis (ZZS), Viktorija Pleškāne (S!), Anna Rancāne (JV), Leila Rasima (P), Andrejs Svilāns (AS) un Juris Viļums (AS).

Latgales apakškomisija tika izveidota arī 13. Saeimā ar mērķi risināt Latgales reģiona problēmas.

Arī Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadītās valdības deklarācijā ietverta virkne mērķu, kas skar Latgales reģionu, tostarp attīstīt un nostiprināt latgaliešu rakstu valodu, nodrošināt latgaliešu valodas un novadmācības (latgaliešu valodā) apguvi kā Latgalē, tā arī ārpus tās.

Jaunā valdība arī apņemas sekmēt latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanu, kā arī lietojumu publiskajos pasākumos, informatīvajā telpā (tai skaitā raidījumu apjoma pieaugumu sabiedrisko un komerciālo mediju saturā) un kultūrvidē Latgalē.

Valdība arī apņemas paplašināt Mediju atbalsta fonda darbību, atbalstot nacionālos medijus, sniedzot mērķētu atbalstu reģionālajiem medijiem, it īpaši Latgales reģionā.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt.