Saeima noraida virkni opozīcijas iesniegto likumprojektu

Saeima ceturtdien lēmusi nenodot izskatīšanai komisijās virkni opozīcijas partiju – Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Saskaņas" – iesniegto likumprojektu.

Trīs likumprojektus bija iesniegusi ZZS. Grozījumus gan Valsts sociālo pabalstu likumā, gan likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", gan Darba likumā Saeimas vairākums noraidīja. Šie likumprojekti paredzēja minimālās algas un neapliekamā minimuma noteikšanu 500 eiro apmērā, kā arī bērnu pabalstu palielināšanu. Jāatgādina, ka ļoti līdzīgus likumprojektus pirms nedēļas Saeimas iesniedza arī "Saskaņa", taču tie neguva parlamenta atbalstu.

Četrus likumprojektus bija iesniegusi partija "Saskaņa". Likumprojekti paredzēja veikt izmaiņas Satversmē, Saeimas kārtības rullī, likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kā arī Zinātniskās darbības likumā.

Grozījumi Satversmē un Saeimas kārtības rullī paredzēja noteikt, ka Ministru prezidentam un ministram nedēļas laikā pēc šī amata ieņemšanas uz tā pildīšanas laiku ir jānoliek Saeimas deputāta mandāts.

Savukārt grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzēja noteikt, ka, ja Saeimas deputāts amata pildīšanu savieno ar parlamentārā sekretāra amatu, viņam ir atļauts saņemt tikai vienam amatam paredzēto atalgojumu. Šie grozījumi tika atsaukti, jo saistītie grozījumi Satversmē neguva Saeimas vairākuma atbalstu.

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā paredzēja noteikt, ka Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes kopprodukta (IKP), līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1,5% no IKP. Šobrīd likums paredz, ka finansējums ir jāpalielina līdz tas sasniedz vismaz 1% no IKP.

Ziņots, ka pagājušajā nedēļā Saeimas frakcijas "Saskaņa" deputāti, iesniedzot vairākus likumprojektus parlamentā, pieteica savu tā dēvēto ministru ēnu kabinetu.

Plānots, ka šāds ēnu kabinets darbu turpinās līdz brīdim, kad partija nokļūs valdībā, žurnālistiem apliecināja partijas "Saskaņa" līderis, parlamentārietis Vjačeslavs Dombrovskis.

Ēnu kabinets kalpos kā alternatīva koalīcijai. Plānots, ka tas turpmāk virzīs jaunas iniciatīvas ar mērķi pildīt gan savus, gan citu partiju priekšvēlēšanu solījumus.